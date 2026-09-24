Torino

In Borgo Campidoglio… l’assedio degli “Acrobati”

di Redazione - 24 Settembre 2026

Lo storico Quartiere operaio della Torino di fine ‘800 sarà palcoscenico “en plein air” di una performance itinerante con scatenati “acrobati” di strada

Sabato 26 settembre, dalle 15,30 alle 20,30

Siamo nella subalpina Circoscrizione 4, a cavallo tra i quartieri “Parella” e “San Donato”. Noto soprattutto per essere sede, nel suo “Borgo Vecchio” (dal 1995, su idea del critico d’arte Edoardo Di Mauro), del “MAU – Museo d’Arte Urbana” a cielo aperto (il primo in Italia inserito in un contesto urbano, con oltre 200 opere, tra “murales” e “installazioni”, eseguite direttamente sulle facciate delle case e sulle saracinesche dei negozi), il torinese “Borgo Campidoglio”, diventerà, il prossimo sabato 26 settembre, palcoscenico di “Muri – Intersezioni e meraviglia. Corpi, traiettorie e incontri nello spazio urbano”, evoluzione del progetto “Attraversamenti e contatti” del 2025, promosso da “Cordata For” (network di “circo contemporaneo”) con il contributo del “Ministero della Cultura” e della “Città di Torino” tramite il bando “Circoscrizioni che spettacolo…dal vivo!”.

“Il progetto è una scintilla artistica e sociale”, sottolineano gli organizzatori. Un abbraccio solidale a quell’angolo decisamente suggestivo della Città, con acrobati che catturano lo sguardo dei passanti, li costringono a fermarsi, li coinvolgono, stimolando un dialogo collettivo sui “muri” e sullo “spazio” che abitano. E che abitiamo. Spiega Giuseppina Francia, responsabile della produzione per “Cordata For”: “I torinesi che abitano in quelle strade, i negozianti, ma anche chi, per caso, farà capolino in Borgo Campidoglio in quei momenti, potrà esplorare il rapporto tra città e architettura, partecipando a una narrazione collettiva che nasce dallo spazio urbano e interroga i nostri immaginari relazionali”. E prosegue: “La principale novità di quest’anno è il tema: dalla riflessione sulla bellezza si passa a quella sui ‘muri’, intesi sia come elementi fisici e architettonici sia come barriere simboliche, relazionali e culturali. I ‘muri’ e i ‘murales’ del quartiere diventano materia drammaturgica: possono separare e proteggere, ma anche raccontare, essere attraversati e trasformarsi in occasioni di incontro”.

Attenzione! La performance non sarà concentrata in un solo luogo, ma assumerà la forma di un “percorso itinerante a tappe” tra via Rocciamelone, via Fiano e piazza Moncenisio, intorno agli spazi già abitati dalle attività di “Vivilibrôn Campidoglio” (iniziativa culturale e sociale, nata nel 2021 che consiste nel recupero e nella distribuzione gratuita di libri salvati dal macero), in collaborazione con la “Circoscrizione”. In piazza Moncenisio verrà inoltre montata una “struttura aerea” per il trapezio, che trasformerà temporaneamente la piazza in uno spazio scenico sospeso.

L’appuntamento con la “performance site specific” si terrà nel pomeriggio di sabato 26, con repliche alle 15,30, 17,30 e 20,30. Giovedì 24 e venerdì 25 settembre gli stessi artisti lavoreranno in strada per una “residenza artistica” aperta nel borgo, durante la quale gli abitanti potranno osservare il processo creativo e interagire con i performer coinvolti – Giulio Lanzafame, Silvia Martini, Selvaggia Mezzapesa, Pasquale Dominelli e Silvia Borello – figure clownesche “dal sapore vagamente felliniano” che utilizzeranno linguaggi prevalentemente non verbali per interagire nel profondo con il quartiere, valorizzando gli elementi architettonici e pittorici, e “trasformando questo angolo di Torino in una scenografia vivente da attraversare e riscoprire”.

Durante le giornate preparatorie, saranno presenti anche tre volontari, selezionati tramite call, che seguiranno il processo creativo e intervisteranno gli abitanti del Quartiere rispetto alla loro percezione del tema “muri”; anche i negozianti e i cittadini di passaggio verranno coinvolti nel processo, creando occasioni di partecipazione spontanea e inclusiva, con uno sguardo aperto ai “non pubblici”, ovvero “coloro che hanno meno familiarità con eventi culturali dal vivo”.

g.m.

Nelle foto: Immagini “Incursioni per Campidoglio”

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE