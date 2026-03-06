Sport

In Formula 1 debutta il nuovo semaforo blu che cambia le regole della partenza

Il semaforo blu debutta nella nuova Formula 1. Cosa cambia nella partenza delle monoposto

di Gianluca Pascutti - 6 Marzo 2026

La Formula 1 entra in una fase di trasformazione profonda, il debutto del semaforo blu nella procedura di partenza rappresenta uno dei segnali più evidenti di questo cambiamento. La novità, introdotta per la stagione 2026, non è un semplice ritocco estetico, nasce da esigenze tecniche precise e apre un capitolo inedito nella gestione dei momenti più delicati di un Gran Premio.

Una nuova fase nella procedura di start

Formula 1 introduce un pannello blu di pre-start che appare pochi istanti prima dell’accensione dei tradizionali cinque semafori rossi. Il pannello resta visibile per circa cinque secondi, creando una finestra temporale fissa che precede la sequenza di partenza. Questa fase aggiuntiva non modifica il regolamento sportivo, ma interviene sulla procedura operativa definita dal direttore di gara. È un passaggio che mira a rendere più stabile e prevedibile il comportamento delle monoposto nel momento in cui ogni dettaglio può determinare il risultato.

Perché nasce il semaforo blu

La scelta non è casuale. Le nuove power unit 2026, prive dell’MGU-H, presentano un comportamento diverso rispetto ai motori attuali. L’assenza di questo componente, che in passato contribuiva a gestire la turbina e a ridurre il turbo lag, ha evidenziato nei test preliminari il rischio di stalli o partenze irregolari. Il pannello blu offre ai piloti e ai sistemi ibridi un margine di stabilizzazione. Un tempo tecnico che permette di impostare correttamente il regime del turbo delle ultime monoposto in griglia e di evitare reazioni imprevedibili allo spegnimento dei semafori rossi.

Impatto su piloti e team

La nuova procedura potrebbe influenzare in modo diverso le squadre, a seconda della reattività delle loro power unit. Alcuni team potrebbero sfruttare meglio la finestra di pre-start, mentre altri potrebbero dover ricalibrare strategie e software di gestione. Per i piloti, il cambiamento introduce un elemento di maggiore controllo: la fase blu diventa un momento di preparazione mentale e tecnica, utile per stabilizzare la monoposto e ridurre il rischio di partenze compromesse.

Un tassello della rivoluzione 2026

Il semaforo blu si inserisce in un contesto più ampio. Telai più compatti, aerodinamica attiva limitata in partenza, potenza elettrica triplicata e un approccio completamente nuovo alla gestione dell’ibrido. La Formula 1 sta ridisegnando la propria identità tecnica e questa modifica, apparentemente minima, riflette la complessità della transizione verso un’era in cui efficienza e controllo diventano centrali.