Esaote lancia il nuovo ecografo MyLab™E85 GTS da Vienna

di Redazione - 6 Marzo 2026

(LaPresse) Facilmente trasportabile, ingombro ridotto e immagini di altissima qualità che puntano a rivoluzionare e a facilitare il lavoro dei radiologi interventisti in tutto il mondo. È MyLab™E85 GTS, il nuovo ecografo carrellato che Esaote, azienda italiana leader nell’innovazione dell’imaging medicale, ha presentato allo European Congress of Radiology, ospitato a Vienna dal 4 all’8 marzo.

Alla base del macchinario ci sono due nuove tecnologie, per la prima volta combinate tra loro: Virtual Navigator e Ablation Confirmation. La prima consente la fusione d’immagini multimodale in tempo reale per una navigazione accurata che rafforza il ruolo dell’ecografia come valido supporto alle procedure interventistiche guidate da tomografia computerizzata (TC); la seconda analizza e sovrappone le immagini TC o di risonanza magnetica (RM) pre e post-trattamento per valutare in tempo reale il successo tecnico delle procedure di termoablazione. La compresenza di entrambe le tecnologie punta a garantire ai radiologi interventisti una diagnosi precisa, un’eccellente visualizzazione dell’ago e un’interventistica potenziata.

Provvisto di una tastiera touch resistente all’acqua che si pulisce con facilità per garantire l’igiene del macchinario dopo l’uso, MyLab™E85 GTS costituisce un’ulteriore evoluzione dei dispositivi che d’ora in poi gli specialisti avranno a disposizione per fornire ai propri pazienti una precisione ancora maggiore nelle procedure terapeutiche e diagnostiche mini-invasive. In particolare, la combinazione di Virtual Navigator e Ablation Confirmation garantisce altissime prestazioni. L’ottimale visualizzazione dell’ago contribuisce alla sicurezza del medico e alla precisione dell’operazione che si sta eseguendo.

“Le procedure interventistiche, essere eseguite con la guida della tomografia computerizzata e combinate con gli ultrasuoni (US) caratterizzati dall’assenza di radiazioni e di imaging in tempo reale, offrono vantaggi inestimabili: con un solo clic, infatti, le immagini TC e US si fondono”, ha spiegato Marta Daniel, Responsabile Prodotti e Soluzioni Cliniche per la Terapia Guidata presso Esaote, a margine del lancio del nuovo ecografo allo European Congress of Radiology di Vienna. “Massimizzando il flusso di lavoro dell’ablazione focale, MyLab™E85 GTS offre il primo software di conferma dell’ablazione integrato all’interno del sistema oltre alla ‘fusion imaging’. Il software analizza le TC pre e post ablazione e fornisce un feedback sull’efficacia della procedura, sia per confermare il trattamento sia per ablare ulteriormente le aree residue identificate. Si tratta di una svolta rivoluzionaria che garantisce sicurezza e precisione”, ha concluso.

Esaote ha sviluppato il nuovo MyLab™E85 GTS tenendo conto delle nuove esigenze cliniche dei radiologi interventisti di oggi. “Lavorando con giovani medici di tutto il mondo, abbiamo identificato le loro sfide e compreso le loro richieste specifiche, spingendoci ad andare oltre le funzioni convenzionali di un sistema a ultrasuoni”, ha affermato Laurent Rapon, Responsabile Sviluppo Commerciale Globale GTS US. “L’E85 GTS è la nostra prima risposta a questo impegno, proponendo un design con tastiera sigillata e integrando un software su misura per facilitare ulteriormente le complesse procedure interventistiche”.