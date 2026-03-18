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Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione Serbia (Video)

di Eleonora Ciaffoloni - 18 Marzo 2026

Una densa colonna di fumo scuro è stata avvistata sopra Venezia: stamattina intorno alle 10 è scoppiato un incendio alla Biennale, sul tetto del padiglione della Serbia situato all’interno dei Giardini, nel cuore del centro storico.

Incendio alla Biennale di Venezia: immediati i soccorsi

Le squadre di emergenza sono intervenute con tempestività, riuscendo in breve tempo a contenere la situazione ed evitare conseguenze più gravi. Nonostante la rapidità delle operazioni, le fiamme hanno continuato a riattivarsi anche dopo i primi tentativi di spegnimento. La causa principale di questa difficoltà è stata individuata nelle forti raffiche di vento che, a partire dalla notte precedente, stanno interessando l’area lagunare. Il vento ha infatti alimentato i materiali già incendiati, rendendo necessario un intervento prolungato e ripetuto da parte dei vigili del fuoco.

Le origini del rogo

Secondo le prime verifiche effettuate sul posto, il rogo avrebbe avuto origine dalla copertura esterna dell’edificio, senza però coinvolgere gli spazi interni. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati, e la situazione è rimasta sotto controllo per quanto riguarda la sicurezza delle persone presenti nell’area.

Il video dal profilo dell’ex governatore del Veneto Luca Zaia

Anche i danni materiali sembrano essere limitati. Le fiamme non avrebbero raggiunto gli arredi interni né le opere esposte, evitando così ripercussioni sul patrimonio artistico custodito nel padiglione. Inoltre, non risultano coinvolte le strutture vicine, che sono rimaste indenni grazie anche alla prontezza dell’intervento e alle misure di contenimento adottate.

L’episodio ha comunque richiesto un attento monitoraggio da parte delle autorità, soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno complicato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza definitiva dell’area.