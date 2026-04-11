Esteri

Al via i negoziati tra Usa e Iran in Pakistan

di Lino Sasso - 11 Aprile 2026

Sono ufficialmente iniziati i negoziati tra Usa e Iran a Islamabad, in Pakistan. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente americano Donald Trump confermata da Teheran. L’avvio delle trattative segnano un nuovo capitolo nei rapporti tra Washington e Teheran, da anni caratterizzati da forte instabilità e tensioni geopolitiche, sfociate in un conflitto che ha investito l’intero Medio Oriente. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla Casa Bianca, l’amministrazione statunitense mantiene un approccio prudente ma deciso. Trump ha sottolineato che, qualora i colloqui non producessero risultati concreti, gli Stati Uniti sarebbero pronti a “fare un reset” e ad adottare nuove misure. “Siamo pronti ad agire”, ha dichiarato, lasciando intendere la possibilità di nuovo un cambio di strategia nel breve termine. Interrogato sulla buona fede dell’Iran nei negoziati, Trump ha risposto una valutazione più chiara arriverà presto. Questo elemento evidenzia il clima di diffidenza reciproca che ancora caratterizza il dialogo tra le parti.

La situazione nello Stretto di Hormuz

Parallelamente ai colloqui diplomatici, resta alta l’attenzione sullo Stretto di Hormuz. Il presidente americano ha dichiarato che lo snodo cruciale per il commercio globale di petrolio tornerà pienamente operativo “in un futuro non troppo lontano”. Ha poi aggiunto che comunque esistono alternative per garantire la sicurezza delle rotte energetiche internazionali. Trump ha inoltre evidenziato l’abbondanza di risorse petrolifere americane, sottolineando come numerose navi si stiano dirigendo verso gli Stati Uniti per il carico di petrolio. Intanto, secondo dati di monitoraggio marittimo, alcune navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz proprio nelle ore di apertura dei negoziati. Tra queste, petroliere e cargo, in particolare di origine cinese. Nonostante ciò, il traffico resta significativamente inferiore ai livelli normali: attualmente si registrano poche decine di imbarcazioni al giorno rispetto alle circa 100 abituali.

I negoziati tra Usa e Iran sono appena iniziati, si attendono le evoluzioni

Sul piano economico, un alto funzionario americano ha smentito le indiscrezioni relative allo sblocco di beni iraniani congelati, ribadendo che non è stata concessa alcuna autorizzazione in tal senso. Una posizione che conferma la linea rigida adottata da Washington nelle trattative. L’attenzione resta però altissima sull’evoluzione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran che potrebbero avere conseguenze rilevanti sugli equilibri internazionali. In particolare per quanto riguarda la sicurezza energetica globale e la stabilità del Medio Oriente. Gli sviluppi delle prossime ore saranno infatti decisivi per comprendere se si potrà giungere a una reale distensione o se questo appuntamento, al quale partecipa il vicepresidente Usa JD Vance, sarà solo l’ennesimo passaggio in una crisi destinata a restare per il momento ancora irrisolta.