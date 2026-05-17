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Internazionali Roma, un Sinner da record sfida Ruud in finale

di Lino Sasso - 17 Maggio 2026

Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia e Roma si prepara a vivere una giornata storica. Dopo aver superato Daniil Medvedev e aver centrato la sua seconda finale consecutiva al Foro Italico, oggi Sinner sfiderà il norvegese Casper Ruud davanti al pubblico delle grandi occasioni. In tribuna ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già presente lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Per l’azzurro è l’occasione di completare un altro tassello della sua straordinaria stagione. Vincere il primo Masters 1000 di Roma, l’unico grande torneo che ancora manca nella sua collezione. Un successo che avrebbe un peso enorme anche dal punto di vista storico. Con il successo contro Medvedev, Sinner ha raggiunto quota 33 vittorie consecutive, allungando ulteriormente quella che è già la striscia più lunga nella storia degli ATP Masters 1000.

Sinner, 33 vittorie consecutive e un record senza precedenti

Numeri impressionanti che confermano il dominio del tennista altoatesino in questo avvio di stagione. L’azzurro è inoltre il primo italiano dell’Era Open a conquistare due finali consecutive agli Internazionali d’Italia. Un risultato che certifica la sua crescita anche sulla terra rossa, in vista del grande obiettivo stagionale: il Roland Garros. Vincere a Roma significherebbe interrompere un digiuno che dura dal 1976, anno dell’ultimo trionfo italiano nel singolare maschile grazie ad Adriano Panatta. Proprio Panatta sarà presente al Foro Italico per premiare il vincitore della finale. Un successo di Sinner assumerebbe quindi il sapore simbolico di un passaggio di consegne tra due epoche del tennis italiano. Un filo diretto che potrebbe proseguire anche a Parigi, dove Sinner punta a presentarsi da favorito, soprattutto considerando l’assenza di Carlos Alcaraz.

Orario e dove vedere in Tv e streaming il match di oggi tra Sinner e Ruud

La finale di oggi tra Sinner e Ruud sarà anche il remake dei quarti di finale dello scorso anno agli Internazionali. In quell’occasione Sinner dominò il norvegese con un netto 6-0, 6-1, lasciando pochissimo spazio alla replica del rivale. Ma questa volta la posta in palio sarà molto più alta. Ruud arriva alla finale in grande condizione e con l’obiettivo di conquistare il titolo più importante della sua carriera. Sinner, invece, dovrà capire quanto abbiano inciso i problemi fisici accusati durante il match con Medvedev. Il match inizierà alle 17 e sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e in chiaro su Tv8. La partita sarà fruibile anche in streaming per gli abbonati a Sky Go e Now Tv, oltre che su Tv8.it.