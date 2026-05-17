Modena, Tajani, affetto alla città: lo Stato premi Signorelli

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"Domani sarò a Modena per ringraziare chi è intervenuto"

di Askanews - 17 Maggio 2026

Roma, 17 mag. (askanews) – “Rivolgiamo un pensiero affettuoso alla città di Modena per ciò che è accaduto ieri. Siamo vicini a tutta la città, alla popolazione ai feriti e ci auguriamo che possano recuperare il prima possibile”. Così ha detto il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, parlando a margione del congresso regionale di Forza Italia a Lametia Terme. “Un ringraziamento particolare – ha detto poi Tajani – a Luigi Signorelli l’italiano che è stato un eroe a fermare questo questa persona, che ha lanciato la macchina contro i passanti e ha accoltellato un’altra persona”.

E – ha aggiunto – “dobbiamo anche ringraziare i due cittadini stranieri che hanno contribuito a fermare questa questa persona probabilmente ha dei problemi psichiatrici. Domani io sarò a Modena proprio per ringraziare queste persone, ho parlato prima con il ministro Piantedosi e credo che Signorelli meriti un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato Italiano per il gesto coraggioso che ha il compiuto. Credo che sia importante che lo Stato premi e ricompensi con onorificenze i cittadini che difendono la legalità”.