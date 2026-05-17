Food

TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 17 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Nona Tappa del Giro d’Italia

17 maggio da Cervia al Corno alle Scale 184 km

Cervia è una città nata dal sale e dal mare, simbolo dell’Emilia‑Romagna più autentica. Le sue origini risalgono all’antica Ficocle, distrutta nel Medioevo e ricostruita vicino alle saline, cuore economico e culturale della città. Le saline di Cervia, ancora attive, raccontano secoli di lavoro e tradizione, mentre il borgo storico conserva l’assetto settecentesco voluto dagli Estensi. Oggi Cervia è anche eleganza balneare, con il porto canale, le case dei salinari e la pineta che profuma di resina e vento. È una città che vive di equilibrio tra natura, storia e sapore. Una tappa del Giro d’Italia piena di tradizione.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Risotto al sale dolce di Cervia e gamberi – Un piatto che racconta la tradizione tra mare e terra

Ingredienti per 4 persone :

320 g di riso Carnaroli

300 g di gamberi freschi sgusciati

1 scalogno

1 bicchiere di vino bianco secco

1 l di brodo vegetale

40 g di burro

3 cucchiai di olio EVO

Sale dolce di Cervia

Pepe bianco

Prezzemolo fresco

Preparazione:

Trita lo scalogno e fallo appassire in olio e burro.

Aggiungi il riso e tostalo per un paio di minuti.

Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare.

Unisci gradualmente il brodo caldo, mescolando.

A metà cottura aggiungi i gamberi e un pizzico di sale dolce di Cervia.

Manteca con burro e prezzemolo tritato.

Servi subito.