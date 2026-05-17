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Risotto fragole e nuvole di parmigiano

Una ricetta anni 80 rivisitata in chiave moderna. Un piatto elegante e dai sapori unici.

di Gianluca Pascutti - 17 Maggio 2026

Il risotto alle fragole è un piatto iconico degli anni ’80, nato in un’epoca in cui la cucina italiana sperimentava accostamenti audaci ma sempre con ingredienti di grande qualità. Il contrasto tra la dolcezza delle fragole e la sapidità del Parmigiano reggiano crea un risotto cremoso, profumato e sorprendentemente equilibrato.

Ingredienti per 4 persone

320 g di riso Carnaroli

300 g di fragole mature

1 porro piccolo tritato finemente

40 g di burro

1 bicchiere di vino bianco secco

Croste di Parmigiano Reggiano ben pulite

Parmigiano Reggiano grattugiato (abbondante)

Pepe nero in grani

Prezzemolo tritato (leggerissima spolverata)

Aceto balsamico di Modena IGP (qualche goccia)

Procedimento per il risotto alle fragole

1. Preparare il brodo alle croste

Metti le croste di Parmigiano in acqua bollente con pepe nero tostato. Copri e cuoci per 30 minuti. Schiuma il brodo e tienilo caldo. Rimuovi le croste, scolale e asciugale bene.

2. Essiccare le fragole

Lava le fragole e tagliale a fettine sottili. Infornale a 145°C per circa 30 minuti finché risultano asciutte ma non bruciate.

3. Preparare le croste soffiate

Prendi le croste già cotte nel brodo, asciugale perfettamente. Metti in forno finché diventano secche. Passale poi nel microonde finché si gonfiano ottenendo l’effetto soffiato. Una volta fredde, tritale a coltello.

4. Base del risotto

In una casseruola fai sciogliere il burro con il porro tritato, fuoco dolce. Aggiungi il riso Carnaroli e tostalo.

Sfuma con vino bianco, lascia evaporare l’alcol. Aggiungi il brodo alle croste poco alla volta, mescolando.

5. Fragole fresche e purea

Frulla una decina di fragole fino a ottenere una purea liscia. Quando il risotto è quasi pronto, aggiungi la purea e cuoci ancora 2 minuti.

6. Mantecatura

A fuoco spento incorpora abbondante Parmigiano Reggiano per ottenere una crema perfetta.

7. Impiattamento

Servi il risotto all’onda. Aggiungi le croste soffiate tritate, le fragole essiccate, una leggera spolverata di prezzemolo. Completa con qualche goccia di aceto balsamico di Modena IGP.

Vino in abbinamento con il risotto alle fragole

Ribolla Gialla ferma: acidità alta, agrume, leggerezza, ideale per questo risotto.