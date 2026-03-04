Esteri

Iran, scelto il figlio di Ali Khamenei come nuova Guida Suprema

di Flavia Romani - 4 Marzo 2026

Il figlio di Ali Khamenei è la nuova guida spirituale dell’Iran. Nonostante alcune indiscrezioni tra cui quelle del New York Times, che non lo vedevano nella successione alla guida della Repubblica islamica, Mojtaba Khamenei è stato eletto nuova Guida Suprema dell’Iran. Si tratta del secondogenito della guida suprema Ali Khamenei, morto a seguito degli attacchi dei giorni scorsi.

Chi è Mijtaba Khamenei, figlio dell’ex Guida Suprema

Nato a Mashhad nel settembre 1969, 56 anni, Mojtaba è un religioso sciita formatosi a Qom dopo aver partecipato, tra il 1987 e il 1988, alla guerra Iran-Iraq. Considerato da tempo il figlio più influente dell’ex leader, ha costruito solide relazioni con l’apparato di sicurezza, in particolare con i Pasdaran, consolidando nel tempo un ruolo centrale dietro le quinte del potere iraniano.

Figura discreta ma influente, Mojtaba è stato spesso al centro di polemiche per presunti patrimoni accumulati all’estero. Un’inchiesta di Bloomberg ha acceso i riflettori su una vasta rete di proprietà immobiliari. Tra cui una villa di lusso a Londra acquistata nel 2014 per oltre 33 milioni di sterline e altri investimenti, compresi hotel di fascia alta. Secondo tali ricostruzioni, il patrimonio supererebbe i 100 milioni di sterline nel solo Regno Unito, gestito attraverso intermediari e società schermo. Nel 2019 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti lo ha inserito nella lista delle sanzioni, senza però fermarne le attività finanziarie.

Sul piano politico, Mojtaba sostenne Mahmoud Ahmadinejad nelle controverse presidenziali del 2005 e del 2009. Secondo vari media avrebbe avuto un ruolo chiave nel consolidarne la vittoria. Negli ultimi giorni erano circolate voci sulla sua morte o su un suo grave ferimento, ma l’agenzia iraniana Mehr News Agency ha riferito che è rimasto illeso nell’attacco in cui sono morti il padre, la moglie e altri familiari.

Intanto sono stati annunciati i funerali di Stato per Ali Khamenei, ucciso a 86 anni in attacchi aerei israelo-americani. Secondo l’agenzia ufficiale IRNA, le esequie inizieranno questa sera alla Grande Moschea Imam Khomeini di Teheran e dureranno tre giorni. La sepoltura avverrà a Mashhad, città natale del leader, nel nord-est del Paese.