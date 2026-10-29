Esteri

Dramma al Beekse Bergen, custode uccisa da un leopardo persiano nel parco safari

Sabato il grave incidente nella struttura olandese, un’esperta lavoratrice è stata sbranata da due grandi felini.

di Marzio Amoroso - 29 Ottobre 2026

Una custode del noto parco safari Beekse Bergen, situato nei Paesi Bassi, ha perso la vita dopo essere stata brutalmente aggredita da un leopardo. L’episodio ha immediatamente riacceso il dibattito pubblico e istituzionale sulla sicurezza all’interno delle strutture faunistiche e sulla gestione quotidiana dei predatori più pericolosi.

La dinamica e il tragico epilogo dell’aggressione

L’incidente si è verificato nella giornata di sabato, all’interno della struttura olandese. Due esemplari maschi di leopardo persiano erano stati temporaneamente sistemati negli spazi interni a causa delle avverse condizioni meteorologiche e del forte vento registrato nella notte precedente. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, la donna si è trovata nello stesso ambiente degli animali, subendo l’attacco improvviso dei felini. Nonostante le gravissime ferite riportate alla testa e al collo, la dipendente, un’esperta lavoratrice attiva nel parco da quasi quarant’anni, è riuscita a lanciare l’allarme tramite la radio di servizio. I soccorsi sono scattati immediatamente. Trasportata d’urgenza in ospedale tramite un elicottero e sottoposta a un delicato intervento chirurgico, la dipendente è purtroppo deceduta dopo tre giorni.

Le indagini e i punti oscuri della vicenda

Le autorità competenti hanno avviato rigorose indagini per fare luce sull’accaduto. Parallelamente all’inchiesta ufficiale condotta dall’Ispettorato del lavoro olandese, la direzione del parco safari ha commissionato un’indagine indipendente per chiarire ogni dettaglio. Uno degli elementi su cui si concentrano gli investigatori riguarda l’assenza totale di telecamere di videosorveglianza all’interno dei ricoveri al chiuso dei predatori. Questa mancanza di riprese rende impossibile stabilire con certezza assoluta quale dei due esemplari abbia sferrato il colpo fatale o se vi sia stata una tragica fatalità legata a un errore di comunicazione. I rigidi protocolli dei parchi zoologici moderni impongono la separazione totale e costante tra il personale e i grandi felini, rendendo fondamentale capire se le procedure siano state rispettate o se si sia verificato un malfunzionamento nei sistemi di sicurezza e chiusura.

La decisione del parco e la tutela degli animali

Nel frattempo, la direzione della struttura faunistica ha diramato una nota ufficiale per chiarire la posizione dei felini coinvolti nel drammatico evento. È stato confermato con decisione che i leopardi persiani non subiranno alcuna misura di abbattimento. Secondo le valutazioni degli esperti comportamentali e dei veterinari del parco, gli animali hanno agito unicamente seguendo il loro istinto predatorio naturale, trovandosi in una situazione anomala.

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