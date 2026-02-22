Primo Piano

Italia, 30 medaglie: bottino storico a Milano – Cortina

Un bottino storico: 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, il massimo di sempre

di Giorgio Brescia - 22 Febbraio 2026

Deromedis e Tomasoni in azione

L’Italia raggiunge 30 medaglie a Milano-Cortina 2026, un bottino storico. La cifra totale include 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, il massimo di sempre. Gli ultimi podi azzurri sono arrivati nelle ultime ore. Nel freestyle ski cross Simone Deromedis ha vinto l’oro con un’Italia-1-2. Federico Tomasoni ha conquistato l’argento nella stessa gara. Andrea Giovannini ha strappato il bronzo nella mass start di pattinaggio velocità.

Con questi risultati l’Italia supera il record di 20 medaglie di Lillehammer 1994. Il pubblico italiano ha vissuto un finale di Giochi intenso ed emozionante.

Doppietta azzurra nello ski cross

Nella freestyle ski cross maschile l’Italia ha brillato nei confronti finali. Simone Deromedis ha tagliato il traguardo per primo, regalando l’oro alla squadra di casa. Federico Tomasoni è salito subito dietro a lui, conquistando l’argento in una gara spettacolare. Alla fine, il sole sul casco dedicato alla sua fidanzata Matilde Lorenzi, ha pianto tra le lacrime. Una vittoria per Matilde “Le favole esistono” – morta il 28 ottobre del 2024 in Val Senales durante un allenamento di slalom gigante.

La doppietta azzurra ha scatenato l’entusiasmo sugli spalti e ha messo in luce la forza del freestyle italiano.

Bronzo nella mass start

Andrea Giovannini ha firmato la medaglia numero 30 della spedizione italiana. Nella mass start di pattinaggio di velocità ha chiuso terzo dopo una volata accesa. Il trentino ha superato negli ultimi metri lo statunitense Jordan Stolz, uno dei favoriti della prova.

La gara è stata segnata da una fuga di testa e da un gruppo agguerrito fino all’ultimo giro.

Record storico per l’Italia

Con 30 medaglie complessive l’Italia mette il suo nome tra le spedizioni invernali più decorate. Il medagliere azzurro si compone di 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi alle Olimpiadi di casa. Questa prestazione supera largamente il precedente record italiano.

Nonostante l’ottimo bilancio, l’Italia si trova al quarto posto nel medagliere complessivo a causa di un maggior numero di argenti di altre nazioni.

Emozioni fino all’ultimo giorno

Anche nelle ultime gare non sono mancate tensione e spettacolo. Alcuni eventi come il bob a quattro e la 30 km femminile di fondo hanno chiuso il programma azzurro, con l’Italia a lottare fino all’ultimo per altri podi.

In totale gli atleti italiani hanno gareggiato con determinazione e orgoglio, in un clima di festa per tutto il movimento sportivo.