Meteo

Un’Italia in allerta meteo per l’arrivo di un nuovo fronte perturbato

L’Italia affronta una nuova ondata di maltempo. Piogge, vento e criticità diffuse mettono sotto pressione regioni già fragili

di Marzio Amoroso - 14 Aprile 2026

Nelle ultime ore in Italia è scattata l’allerta meteo per l’effetto di un sistema depressionario che sta attraversando la penisola da ovest verso est, generando un mix di piogge intense, temporali improvvisi e venti sostenuti. La Protezione Civile ha emesso allerta gialla in diverse regioni, segnalando un quadro di instabilità che richiede attenzione, soprattutto nelle aree più esposte a frane e allagamenti. Il fenomeno non è eccezionale per la stagione, ma la sua intensità e la distribuzione irregolare delle precipitazioni stanno creando criticità localizzate.

Le regioni più colpite nelle ultime ore

Il Nord-Ovest è stato il primo a fare i conti con precipitazioni abbondanti, con accumuli significativi in Piemonte e Lombardia. Nel Centro Italia, i settori appenninici di Toscana, Umbria e Marche stanno registrando rovesci frequenti e localmente persistenti. Al Sud, invece, il maltempo si manifesta con temporali sparsi e un deciso rinforzo dei venti, in particolare lungo le coste adriatiche e tirreniche. In Puglia e Sicilia si segnalano raffiche fino a burrasca, con mareggiate sulle coste più esposte.

Rischi e criticità

Il rischio principale rimane quello idrogeologico, soprattutto nei territori già saturi dopo le precipitazioni dei giorni scorsi. Le autorità locali invitano alla prudenza nei pressi di corsi d’acqua minori, sottopassi e zone collinari soggette a smottamenti. Anche il vento rappresenta un fattore di rischio, con possibili cadute di rami, alberi e oggetti non fissati. Le condizioni del mare restano agitate su gran parte dei bacini, con possibili disagi ai collegamenti marittimi.

Come evolverà il tempo nelle prossime ore

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il fronte perturbato tenderà a spostarsi verso Sud Italia nel corso della giornata, lasciando gradualmente spazio a schiarite al Nord. Il Centro continuerà a essere interessato da instabilità sparsa, mentre il Sud vivrà la fase più attiva del maltempo tra il pomeriggio e la serata. Da metà settimana è atteso un miglioramento più deciso, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico che dovrebbe riportare condizioni più stabili e temperature in lieve aumento.