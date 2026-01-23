Italpress Notizie Energia

Italia-Germania, bilaterale Pichetto-Reiche sull’energia “Approfonditi vari temi di reciproco interesse”

di Italpress - 23 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito del Vertice Intergovernativo Italia – Germania, che si è tenuto oggi a Roma presso Villa Doria Pamphilj, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato questa mattina nella sede del MASE la ministra federale tedesca dell’Economia e dell’Energia, Katherina Reiche.

“Dopo aver riaffermato gli eccellenti rapporti che legano i due Paesi, i ministri Pichetto e Reiche hanno approfondito vari temi di reciproco interesse che Italia e Germania stanno affrontando insieme nei gruppi e nelle Commissioni Energia e Ambiente di Bruxelles per la comune sicurezza energetica – spiega il Mase in una nota -. In particolare i due ministri si sono scambiati informazioni ed opinioni su alcuni aspetti del pacchetto reti, sugli investimenti nelle centrali termoelettriche, sul ruolo del gas nel processo di decarbonizzazione, sulle interconnessoni energetiche con il nord Africa e sulle prospettive del nucleare di nuova generazione”.

Pichetto Fratin ha ribadito l’importanza di tutti i progetti utili agli obiettivi di decarbonizzazione e per la neutralità climatica al 2050. Infine, il ministro Pichetto Fratin ha ricordato il ruolo attivo dell’Italia nelle negoziazioni sulla Legge europea per il clima per la definizione dell’obiettivo 2040.

“L’Italia – ha ricordato Pichetto – si è spesa perché fosse riconosciuto e garantito un approccio tecnologicamente neutro e sostenibile sia in termini ambientali che economici e sociali, sulla tutela della competitività dell’Industria europea e italiana e al contempo sulla tutela dell’impianto economico delle misure da adottare sui prezzi energetici per famiglie e imprese”.

