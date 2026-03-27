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Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean tengono vivo il sogno Mondiali

di Redazione - 27 Marzo 2026

L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord, ritrova fiducia nella ripresa e resta in corsa per conquistare la qualificazione ai Mondiali. A Bergamo, davanti a 23mila tifosi vestiti d’azzurro, la nazionale di Gennaro Gattuso supera un primo tempo bloccato e pieno di tensione, per poi cambiare volto nella seconda metà di gara grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean. Una vittoria pesante, che allontana almeno per una notte il fantasma dell’eliminazione e rinvia ogni verdetto all’ultimo spareggio di martedì. L’avvio della sfida aveva riportato alla mente paure recenti e immagini che il calcio italiano non ha mai davvero cancellato. Per 45 minuti, infatti, gli azzurri hanno faticato a trovare ritmo, spazi e lucidità contro un’Irlanda del Nord ordinata, compatta e interamente concentrata sulla fase difensiva. La squadra di O’Neill, pur con un tasso tecnico modesto e pochissima produzione offensiva, è riuscita a congelare il match, impedendo all’Italia di costruire vere occasioni da gol.

Il primo tempo

Gattuso, che recuperava tutti gli uomini più attesi a partire da Alessandro Bastoni, ha scelto di affidarsi in attacco alla coppia formata da Retegui e Kean. Nei primi minuti l’Italia aveva anche dato l’impressione di poter indirizzare subito la partita: un colpo di testa di Tonali al 5’, un tiro-cross di Dimarco respinto con difficoltà dal giovane portiere Charles e un’altra iniziativa dello stesso esterno avevano acceso lo stadio. Poi, però, la manovra si è spenta. Con il passare dei minuti gli azzurri hanno perso brillantezza, limitandosi a una circolazione di palla lenta e spesso sterile. Politano ha provato ad animare la corsia destra, ma senza trovare sbocchi decisivi. Kean ha sprecato una buona opportunità, Bastoni ha sfiorato il bersaglio di testa su corner, ma nel complesso l’Italia ha prodotto troppo poco per mettere davvero in difficoltà gli avversari. Lo 0-0 all’intervallo finiva così per premiare il piano gara dell’Irlanda del Nord.

La ripresa che avvicina l’Italia alla qualificazione ai Mondiali

La svolta è arrivata nella ripresa, quando la nazionale ha alzato intensità, verticalità e qualità delle giocate. Prima Retegui non è riuscito a concretizzare un errore della difesa ospite, poi Kean ha costretto Charles all’intervento. Era il segnale di una squadra finalmente più aggressiva e convinta. Il gol che ha sbloccato il match è arrivato con Tonali, bravissimo a trovare il destro basso dal limite e a liberare l’Italia dall’ansia. Da quel momento la partita è cambiata. Gli azzurri hanno continuato a spingere con maggiore decisione, concedendo soltanto un brivido su un errore in impostazione di Donnarumma. Nel finale è stato Kean a chiudere i conti: l’attaccante ha firmato il 2-0 con una conclusione precisa nell’angolo basso su assist di Tonali. L’Italia è ancora viva. E ora si giocherà tutto martedì.