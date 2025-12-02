Economia

Italo Folonari nuovo presidente di Aniasa

Da 20 anni guida la Mercury, player nel noleggio a lungo termine

di Angelo Vitale - 2 Dicembre 2025

Italo Folonari sarà il nuovo presidente di Aniasa dal primo gennaio prossimo. Guiderà l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Sharing Mobility fino al 2029, puntando su mobilità connessa, condivisa e sostenibile.

L’elezione, all’unanimità. Succede ad Alberto Viano, ringraziato per il lavoro svolto durante un periodo di grandi trasformazioni nel settore.

Aniasa rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.

La mobilità e le sfide future

Il nuovo vertice di Aniasa sottolinea che il noleggio veicoli vale oggi il 30% delle immatricolazioni nazionali, con una quota ancora più alta per auto elettriche (37%) e ibride plug-in (54%). La flotta supera 1,4 milioni di veicoli in circolazione.

Ed evidenzia la necessità di accompagnare istituzioni e imprese nella transizione verso una mobilità sempre più digitale e un basso impatto ambientale. Aniasa, con Italo Folonari, punterà a consolidare la filiera della mobilità pay-per-use con innovazione e smart mobilità.

Chi è il nuovo presidente

Nato a Brescia nel 1972, Folonari proviene dalla storica famiglia imprenditoriale vitivinicola. Dopo esperienze bancarie a Londra nel 2003 ha acquisito Mercury, azienda di noleggio a lungo termine che guida da oltre 20 anni.