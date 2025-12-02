Sport

”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Gianluca Pascutti - 2 Dicembre 2025

Ogni giornata di campionato di Serie A vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 13° Giornata

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Cremonese

Il Bologna si piega sotto i colpi inattesi della Cremonese nel posticipo della 13° giornata del campionato di Serie A. La squadra di mister Nicola vince e convince al Dall’Ara battendo il Bologna con un sonoro 3-1. La prima mezz’ora del match non regala grandi emozioni con delle fasi di gioco sostanzialmente equilibrate. Poco dopo sale in cattedra la Cremonese che si porta in vantaggio con Payero e dopo 5 minuti raddoppia con un rigenerato Vardy. Nel recupero del primo tempo il Bologna di mister di Italiano rientra in partita con un rigore di Orsolini. Subito dopo però a inizio ripresa Vardy ristabilisce le distanze. Il Bologna ci prova ma la squadra di mister Nicola si difende e porta a casa una vittoria molto preziosa per la classifica allontanandosi dalla zona retrocessione di questa stravagante Serie A.

Stabile – Napoli

Il Napoli non fa sconti, Conte fa il colpaccio in quel dell’Olimpico e su riaccomoda in vetta alla classifica assieme al Milan di mister Allegri. Il top match della 13° giornata giocato nella capitale va ai campioni in carica che vincono di misura 1-0 grazie a una rete di David Neres seguita da grandi proteste giallorosse per un presunto fallo non fischiato prima della ripartenza che ha portato al vantaggio napoletano. Grande risalto anche per il portiere Milinkovic-Savic che ancora una volta si supera con una parata decisiva su Baldanzi. Gasperini che squalificato ha seguito la partita dalla tribuna ha evitato di polemizzare a fine partita dichiarando che ci sono state delle disattenzioni. La Roma comunque resta attaccata al treno che viaggia verso la stazione scudetto ad un solo punto dalle attuali capoliste. Din Don

SCENDE – Fiorentina

La Fiorentina non è più quella squadra solida che eravamo abituati a vedere in Serie A. A Bergamo crolla facendo ritrovare la vittoria in campionato all’Atalanta. La squadra di mister Vanoli viene battuta 2-0 con un gol per tempo. Il match si sbloccata al 41′ dalla prima marcatura in Serie A di Kossounou, che in un tentativo di cross la palla prende una traiettoria beffarda per l’incolpevole De Gea. L’estremo difensore viola è reattivo poco dopo su un velenoso colpo di testa di De Ketelaere ma Lookman da due passi non fallisce la ribattuta e congela il risultato. La reazione ospite viene fermata dal palo colpito da uno sfortunato Kean. La Fiorentina resta ancora senza vittorie in questa Serie A e resta nei bassifondi della classifica.