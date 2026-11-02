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La Juventus vince e rifiata, il Napoli perde e vede le Streghe

Madama si regala la vittoria scaccia-crisi per il 129esimo compleanno, Allegri in crisi di risultati e di identità

di Giovanni Vasso - 2 Novembre 2026

Tra Juventus e Napoli, la sfida non è mai banale. Sarà perché Madama festeggiava il suo 129esimo compleanno. O forse perché in panchina c’era l’incontro tra i grandi ex, Spalletti in bianconero e Allegri in azzurro. Più prosaicamente perché la sfida tra le due squadre che più delle altre non sembrano aver davvero carburato per questo inizio di campionato. Fatto sta che la sfida se l’è aggiudicata la Juve che con due reti ha regolato il Ciuccio e riscatta, almeno in parte, il clamoroso passo falso in casa del Genoa che aveva indotto la società a proclamare il ritiro.

Juventus-Napoli: la vittoria dei bianconeri

Succede tutto nel secondo tempo, almeno sotto il profilo dello score. Con due tiri da fuori area. Prima è Kerim Alajbegovic, al 70esimo, a portare i bianconeri di Spalletti in vantaggio. Poi, all’87esimo è Boga a blindare il risultato. Due a zero, con in mezzo l’espulsione del napoletano Marianucci. La Juventus scaccia le streghe proprio nel weekend di campionato di Halloween ma il Napoli adesso precipita all’ottavo posto e in piena crisi. Di risultati e di identità. L’avreste mai detto? Una squadra di Max Allegri, mister corto muso, ha già sul groppone tredici gol in dieci partite.

Spalletti rifiata

Al termine di Juventus-Napoli, mister Spalletti può, finalmente, respirare. “Siamo stati bravissimi a rientrare nel ritmo nel corso del secondo tempo. I ragazzi stasera si sono rimeritati la vittoria, riguadagnando anche un po’ di fiducia. Viviamo strutturalmente un momento in cui dobbiamo tenerci tutti per mano”. L’abbraccio che scioglie le tensioni alla fine della gara: “L’Allianz deve tornare ad essere il nostro fortino. L’abbraccio con il mio staff? Loro soffrono insieme a me e lavorano dalla mattina alla sera. Io sono sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, ma anche loro sono sempre presenti”.

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