Food

In 10 a Roma quadruplicato il food delivery

di Redazione - 17 Marzo 2026

A dieci anni dal suo arrivo nella Capitale, Deliveroo traccia un bilancio della propria crescita a Roma. Un’espansione significativa che ha visto quadruplicare il numero dei ristoranti partner e un aumento costante sia degli utenti sia della frequenza degli ordini. Un’evoluzione che racconta non solo il successo della piattaforma di food delivery, ma anche i cambiamenti nelle abitudini alimentari dei romani. Dal 2016 a oggi, c’è stato un progressivo radicamento in tutti i municipi della città. La piattaforma è quindi diventata un punto di riferimento per chi cerca comodità senza rinunciare alla qualità. Il servizio ha accompagnato la trasformazione del settore della ristorazione, offrendo visibilità e nuove opportunità di crescita a migliaia di locali, dai ristoranti tradizionali alle cucine etniche emergenti.

Orari e abitudini: cena regina degli ordini

Nonostante i profondi cambiamenti degli ultimi anni, alcune abitudini restano consolidate. L’orario preferito per ordinare è ancora quello delle 20.00, confermando la centralità della cena. Nel weekend, però, si registra una tendenza ad anticipare, con molti utenti che iniziano a ordinare già dalle 18.00. Il pranzo, invece, ha vissuto un picco significativo nel 2021 durante la pandemia, quando lo smart working ha inciso sulle routine quotidiane. Tra le cucine più amate dai romani dominano i grandi classici: pizza, hamburger, sushi e cucina italiana continuano a guidare la domanda. In particolare, la pizza resta il piatto più ordinato, con la Margherita in testa in numerose zone della città. Tuttavia, accanto alla tradizione cresce l’interesse per le cucine internazionali. Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento di categorie come poke, cucina cinese e messicana. Proprio quest’ultima rappresenta la novità più rilevante del 2025, con burrito e quesadilla in forte ascesa nelle preferenze dei consumatori.

Laankee al primo posto tra i ristoranti

In occasione dell’anniversario, Deliveroo ha premiato i ristoranti più apprezzati dai clienti. Sul podio si classificano Laankee, Limerick ed Elleniko, rappresentativi rispettivamente della cucina orientale, degli hamburger e di quella greca. A conquistare il primo posto è Laankee, locale di Cinecittà specializzato in bubble tea e bevande in stile Hong Kong, sempre più richieste anche nel delivery. Secondo posto per Limerick, burger bar del quartiere Trieste, mentre Elleniko, in zona Aventino, completa il podio portando in alto la cucina greca. Tra i riconoscimenti speciali, Trapizzino Testaccio è stato premiato come “Preferito dai rider” per puntualità e qualità del servizio, mentre Pro Fitness Food si aggiudica il titolo di “Miglior performance”, con una crescita degli ordini superiore al 300% tra il 2024 e il 2025.

Deliveroo tra crescita consolidata e un futuro innovativo a Roma e non solo

I dati confermano una tendenza chiara: se da un lato i romani restano fedeli ai sapori tradizionali, dall’altro mostrano una crescente curiosità verso le cucine internazionali e le proposte healthy. Deliveroo si inserisce così in un contesto in continua evoluzione, dove la tecnologia incontra la tradizione gastronomica romana, contribuendo a ridefinire il modo di mangiare in città. Un equilibrio tra innovazione e identità che sembra destinato a consolidarsi anche nei prossimi anni.