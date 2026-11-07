Sport

Stasera c’è Roma-Sassuolo, formazioni e dove vederla

La sfida di questa sera all'Olimpico alle 20.45

di Pietro Pertosa - 7 Novembre 2026

Roma-Sassuolo è il grande appuntamento di questa Serie A tra gli anticipi in programma nella giornata di oggi. I giallorossi di Gian Piero Gasperini provano a rilanciare la corsa ai quartieri altissimi della classifica e a dimenticare la sconfitta contro il Manchester United in Champions, incalzati dall’avanzata dei “cugini” della Lazio, mentre gli emiliani sono chiamati a dare un segnale per mettere fine al filotto di quattro sconfitte consecutive collezionate finora. Insomma, sarà un match tutt’altro che banale, rischia di essere una sliding doors. Sia per i capitolini, che devono darsi continuità se ambiscono a grandi traguardi, sia per i neroverdi che hanno da darsi una mossa se vogliono evitare di vedere le streghe.

Roma-Sassuolo, formazioni e dove vederla

All’Olimpico, questa sera alle 20.45, gli ospiti potrebbero scendere in campo con il tridente mentre i padroni di casa ritroverebbero Malen e Gollini tra i pali, in attesa di Svilar. Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo. Giallorossi in campo col 3-4-1-2: Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Pisilli, Lulli; Soulè, Mora; Malen. Il Sassuolo risponde (4-3-3) con Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè. La partita di Serie A tra Roma e Sassuolo potrà essere seguita in diretta sui canali Sky Sport e su Dazn. In streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT