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Niente dimissioni per Rubio, la smentita dagli Usa

Secca replica del Dipartimento di Stato: "Continuerà a servire l'amministrazione Trump"

di Paolo Diacono - 7 Novembre 2026

Marco Rubio non ha alcuna intenzione di rassegnare le sue dimissioni. Il Dipartimento di Stato Usa ha smentito le indiscrezioni che davano il leader repubblicano pronto a prendere le distanze dall’amministrazione Trump per lanciarsi la volata in vista delle elezioni presidenziali del 2028. È stato direttamente il sottosegretario di Stato agli affari pubblici globali degli Stati Uniti d’America, Dylan Johnson in una dichiarazione rilasciata a Europa Press.

“Niente dimissioni per Rubio”

Le parole di Johnson sono nette e non ammettono repliche. Ha bollato come “notizie completamente false” le ricostruzioni che davano Rubio verso le dimissioni per ragioni “politiche”. E quindi ha usato frasi forti per stroncare i rumors. “Si tratta di informazioni del tutto false, basate sulle dichiarazioni di fonti anonime, tipiche della stampa scandalistica. Il segretario non ha discusso la possibilità di lasciare il suo incarico e continuerà a servire con orgoglio nell’amministrazione del presidente Trump anche molto tempo dopo che queste false notizie saranno state smascherate come l’ennesima montatura priva di fondamento”.

Il caso sorto dalle notizie di The Indipendent

Le voci erano state raccolte e rilanciate nei giorni scorsi in un articolo pubblicato sul giornale britannico The Independent. Che aveva riportato proprio il ragionamento contro cui s’è scagliato il Dipartimento di Stato. Dopo il disastro delle Midterm, Rubio avrebbe pensato alle dimissioni per allontanarsi da Trump e conservare le sue credenziali in vista delle presidenziali che si terranno nel 2028. “La notizia pubblicata dall’Independent è falsa e non vale nemmeno la carta su cui è scritta. Il segretario Rubio è concentrato sulla promozione dell’agenda del presidente Trump e sul mantenimento degli impegni nei confronti del popolo americano”, ha tuonato il viceportavoce del Dipartimento Edgar Vazquez.

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