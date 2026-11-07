Cronaca

Attacco hacker al Brennero

In azione un gruppo di cybercriminali russi, la società minimizza l'impatto

di Martino Tursi - 7 Novembre 2026

Gli hacker hanno attaccato anche la società che gestisce il valico del Brennero. La notizia è arrivata dai media austriaci. L’ha ripostata il Tiroler Tageszeitung ed è stata poi confermata alle agenzie italiane dalla stessa azienda. Stando a quanto riportato, l’assalto digitale ai database della società Bbt Se (Tunnel del Brennero) non è servito agli hacker a fare incetta di dati e informazioni. Le infrastrutture di sicurezza hanno resistito e le conseguenze dell’attacco sarebbero minime.

Attacco hacker al Brennero

Stando a quanto riportano le agenzie citando proprio i portavoce della Bbt Se, la società che gestisce il valico del Brennero ha resistito all’attacco hacker. “Non appena rilevato l’incidente, la società ha attivato i protocolli di sicurezza informatica, provvedendo all’immediato isolamento dei sistemi interessati e avvalendosi del supporto di specialisti esterni in cybersecurity per lo svolgimento delle necessarie analisi forensi”. Inoltre, dall’azienda, hanno fatto sapere che “sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti e sono state informate le autorità competenti”. Il bilancio dell’impatto sarebbe minimo: “Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l’incidente non ha avuto ripercussioni sulle attività operative della società”.

Chi c’è dietro?

Stando a quanto sarebbe emerso finora, dietro l’attacco hacker alla società che gestisce il tunnel del Brennero ci sarebbe un gruppo di cybercriminali di lingua russa. Si tratterebbe dei cosiddetti “Everest” che sarebbero specializzati in ramsonware e vere e proprie estorsioni. Forse l’intrusione risale già ai giorni scorsi. I controlli sono in corso.

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