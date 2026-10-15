Cronaca

La minicar di Roma, la madre dell’indagato: “Mio figlio non è un mostro”

Il carrozziere: "Un ragazzo dalla faccia pulita", la madre del passeggero: "Ha sbagliato e pagherà"

di Cristiana Flaminio - 15 Ottobre 2026

Era parcheggiata praticamente sotto casa la minicar più ricercata di Roma e dintorni e aveva un segno distintivo inconfondibile: un adesivo rosso con il disegno di un grande serpente rosso. Si tratta del logo di una carrozzeria specializzata che si trova in zona Boccea, nella Capitale. Il titolare, Stefano Mazzatelli, ha riferito all’Adn Kronos di aver conosciuto il suo proprietario e di averlo creduto “un bravo ragazzo, con la faccia pulita, che si divertiva con dei lavoretti sulla sua macchinetta ed era portato”.

La minicar di Roma

I dettagli, tutti quei led e quell’adesivo, sono stati decisivi a incastrare la minicar di Roma e il suo proprietario. Un video, su tutti, ha contribuito a fare chiarezza e a chiudere il cerchio delle indagini. Si tratta dei filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza in via Maurizio Quadrio, a Monterverde vecchio. Le “prove” degli agenti della polizia locale che hanno ripercorso la strada delle sei aggressioni della minicar hanno confermato il quadro indiziario. E dato un volto ai ragazzini che hanno seminato il panico spendendo all’ospedale, in terapia intensiva, l’attore Davide Iacopini.

La madre dell’indagato: “Mio figlio non è un mostro”

A Repubblica la madre di uno dei ragazzini, il “passeggero” della minicar che ha terrorizzato le strade di Monteverde a Roma, dice che suo figlio non è un mostro. Assicura, la donna, che il ragazzo pagherà per gli errori che ha commesso. Ribadisce che la famiglia non si sarebbe potuta permettere l’acquisto di una minicar che, da listino, non vale meno di 17mila euro da nuova. Lei, ha raccontato, non ha creduto alle rassicurazioni del figlio che, finché ha potuto, ha negato di aver avuto qualcosa a che fare con quelle aggressioni. Ora spera, insieme a lui, nel miracolo. Che Iacopini si possa riprendere in fretta e tornare alla sua vita di sempre.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA