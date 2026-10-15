Esteri

Zelensky: “Torniamo a colpire le raffinerie russe”

La tregua energetica proclamata da Trump è durata meno di tre giorni: "Ne abbiamo abbastanza"

di Martino Tursi - 15 Ottobre 2026

“Riprenderemo a bombardare le raffinerie”: la sfida di Zelesky a Donald Trump arriva dalle colonne del Financial Times. Il leader ucraino, nell’intervista rilasciata al Ft, ha dichiarato di non avere la minima intenzione di seguire il diktat della Casa Bianca. E la tregua energetica, sbandierata da Trump, è già saltata. Ammesso, e non concesso, che sia mai stata in vigore. A far saltare i patti, e soprattutto i nervi al capo del governo di Kiev, il depotenziamento di Starlink. Che ha aperto vistose falle nella sicurezza ucraina.

Zelensky vuole bombardare le raffinerie

Zelensky lo dice che più chiaro non si può: “Il divieto di colpire le raffinerie di petrolio è stato revocato. Ne abbiamo abbastanza”. La tregua energetica è durata sì e no tre giorni. Per Donald Trump è un duro colpo. Che, oltre ai prezzi del diesel, mette in discussione anche il suo ruolo di mediatore nella contesa durissima che si combatte ai confini orientali dell’Europa. Il presidente di Kiev, poi, ha bollato come “pericoloso” l’indebolimento dei servizi Starlink. Ma a pesare, ugualmente se non di più, è l’interruzione, altrettanto “pericolosa” della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli americani agli ucraini.

La guerra continua

La posizione di Zelensky, dunque, torna arcigna e la revoca del divieto di attacco alle raffinerie russe fa saltare il banco. Ora occorrerà comprendere quale sarà la reazione di Donald Trump. Che, a proposito del presidente ucraino, si era già espresso in termini molto duri. Affermando di essere sostanzialmente stufo del suo atteggiamento “chiuso agli accordi”. Al punto da ventilare l’ipotesi di portare a Kiev un nuovo presidente. Opzione che Zelensky rimanda al popolo. E alle elezioni, che si possono tenere, ha spiegato nei giorni scorsi, a patto di ottenere l’impegno a una tregua di sessanta giorni da Mosca.

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