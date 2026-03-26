Primo Piano

La NASA cambia tutto, cancellato il Gateway, ora vuole costruire una mega‑base sulla luna

L’agenzia spaziale americana ribalta i piani e punta a una presenza permanente sul suolo lunare

di Gianluca Pascutti - 26 Marzo 2026

La NASA ha deciso di riscrivere la sua strategia lunare. Il progetto Gateway, la stazione orbitante che avrebbe dovuto diventare il “porto spaziale” attorno alla Luna, viene messo da parte. Alsuo posto nasce un piano molto più audace, costruire una vera base sulla superficie lunare, abitabile e operativa per missioni di lunga durata. La decisione segna una svolta storica. Per anni il Gateway è stato presentato come il passaggio obbligato per tornare sulla Luna. Ora, invece, l’agenzia americana sceglie una strada più diretta e più aggressiva, portare uomini, robot e infrastrutture direttamente sul suolo lunare, senza fermate intermedie. Una scelta che accelera i tempi e apre la porta a un nuovo tipo di esplorazione.

Un progetto spaziale

Il nuovo piano prevede un aumento drastico delle attività, decine di allunaggi robotici nei prossimi anni, con l’obiettivo di testare tecnologie, trasportare materiali e preparare il terreno per gli habitat permanenti. Si parla di moduli abitativi pressurizzati, sistemi energetici avanzati, laboratori scientifici e strutture capaci di ospitare equipaggi per settimane o mesi. La mossa ha un impatto enorme anche sul fronte internazionale. Molti partner erano già coinvolti nello sviluppo di componenti per il Gateway, ma ora dovranno ripensare ruoli e investimenti. La nuova strategia americana, però, punta a un obiettivo chiaro, stabilire la prima presenza umana stabile fuori dalla Terra e farlo prima di chiunque altro.

La NASA accelera

Parallelamente la NASA sta accelerando lo sviluppo di tecnologie di propulsione avanzata per missioni verso Marte, segno che la Luna non è più solo un traguardo, ma un trampolino. Una cosa è evidente, la corsa allo spazio è entrata in una nuova fase. E questa volta, l’obiettivo non è più “tornare sulla Luna”, ma restarci per sempre.