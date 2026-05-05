Sport

La Roma fa poker con la Fiorentina e rilancia l’ingresso in Champions

di Redazione - 5 Maggio 2026

La Roma rilancia con forza la propria candidatura per l’accesso in Champions League grazie a una vittoria netta e convincente contro la Fiorentina. Allo Stadio Olimpico finisce 4-0 per i giallorossi, protagonisti di una prestazione dominante sotto ogni punto di vista: intensità, organizzazione e concretezza. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini approccia il match con grande determinazione e sblocca il risultato già al 13’. A firmare l’1-0 è Gianluca Mancini, abile a svettare di testa su calcio d’angolo, confermando una fragilità difensiva dei viola ormai evidente sulle palle inattive. Poco dopo arriva il raddoppio: azione insistita sulla fascia destra e conclusione precisa di Wesley che non lascia scampo a David De Gea.

Un dominio totale

La Roma non rallenta e continua a colpire. Il terzo gol nasce ancora da un’iniziativa laterale: inserimento perfetto di Mario Hermoso che deposita in rete da pochi passi. La Fiorentina, priva di riferimenti offensivi e con un atteggiamento troppo morbido, fatica a reagire e concede spazi in ogni zona del campo. Nella ripresa, nonostante alcuni cambi operati da Paolo Vanoli, gli ospiti mostrano solo una timida reazione, culminata con un palo del giovane Braschi. Troppo poco per impensierire una Roma solida e concentrata. Il definitivo 4-0 arriva al 58’ con Niccolò Pisilli, che di testa sfrutta un cross preciso e chiude virtualmente la partita.

La Roma verso l’ingresso in Champions

Nel finale spazio anche per Paulo Dybala, accolto dall’entusiasmo del pubblico dell’Olimpico. L’argentino sfiora il gol ma trova pronto De Gea, senza però incidere ulteriormente sul risultato. Dal punto di vista della classifica, questo successo pesa enormemente: la Roma si porta a ridosso delle prime quattro posizioni, riaprendo concretamente la corsa alla Champions League. Con poche giornate ancora da disputare, i giallorossi si candidano come una delle squadre più in forma del campionato. Per la Fiorentina, invece, è una battuta d’arresto pesante. Errori difensivi, poca aggressività e un approccio sbagliato complicano il finale di stagione. Servirà un cambio di passo immediato per evitare ulteriori rischi e chiudere con serenità il campionato. Una notte perfetta per la Roma, che torna a sognare in grande davanti ai propri tifosi.