Achille Lauro emoziona l’Ariston con l’omaggio alle vittime di Crans-Montana

di Lino Sasso - 26 Febbraio 2026

Quindici Big in gara e la sfida delle Nuove Proposte che entra subito nel vivo: la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 regala i primi verdetti. Saranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove a contendersi, nella terza serata, il titolo di campione della categoria giovani. Eliminati Mazzariello e Blind El Ma e Soniko. L’apertura è affidata a Laura Pausini, che sale sul palco del Teatro Ariston in solitaria prima di introdurre Carlo Conti. La cantautrice ricorda ai quattro giovani in gara come proprio il Festival di Sanremo le abbia spalancato le porte del successo internazionale nel 1993: “Qui ho cantato e vinto, dimostrate chi siete e non abbiate paura”.

Achille Lauro commuove l’Ariston

Achille Lauro scende la scalinata in total white e si riprende il palco che lo ha consacrato. Il duetto con Pausini sulle note di “16 marzo” è uno dei momenti più potenti della serata: un confronto vocale che accende l’Ariston, illuminato dai braccialetti del pubblico. Ancora più intenso l’omaggio di Lauro, insieme alla soprana Valentina Gargano, con “Perdutamente”, dedicata alla tragedia di Crans-Montana. “Se la musica può far star bene anche una sola persona è un dovere”, ha detto l’artista, ricevendo una standing ovation.

Inclusione e leggerezza sul palco dell’Ariston

Spazio anche all’inclusione con l’esibizione dei ragazzi di Anffas insieme a Pausini su “Si può dare di più”, brano vincitore a Sanremo 1987. Tra gli ospiti sportivi, le olimpioniche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, protagoniste di Milano-Cortina, oltre agli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra. In platea anche Giovanni Malagò, che invita a sostenere gli azzurri paralimpici. Momenti di leggerezza con Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, tra gag e imitazioni. Dalla nave Costa arriva il medley di Max Pezzali, con “Nord Sud Ovest Est” e “Tieni il tempo”. Premio alla carriera per Fausto Leali, mentre il ricordo di Ornella Vanoni emoziona con la nipote Camilla Ardenzi sulle note di “Eternità”.

La top 5 dopo la seconda serata del Festival di Sanremo

A votare sono televoto e radio. La top 5 della seconda serata vede in testa Tommaso Paradiso, seguiti da Lda & Aka 7even, Nayt, Fedez-Masini ed Ermal Meta. Conferma per Fedez e Marco Masini, già tra i più votati nella prima serata dalla sala stampa. Il Festival entra così nel vivo, tra spettacolo, memoria e grandi performance. E mentre i Big consolidano le proprie posizioni, l’attenzione ora è tutta sulla finale delle Nuove Proposte: Sanremo 2026 ha già i suoi primi protagonisti.