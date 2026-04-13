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La Serie A candida Malagò alla presidenza Figc

Contrario solo Claudio Lotito, "no" pure dal Verona. Comincia il dopo Gravina?

di Giovanni Vasso - 13 Aprile 2026

Ci siamo: rombano i motori in vista delle elezioni federali e i club candidano Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. La Lega Serie A ha deciso e punta tutte le sue fiches sull’ex presidente del Coni, attualmente al vertice della Fondazione Milano Cortina 2026. Unica contrarietà all’opzione Malagò è arrivata dalla Lazio di Claudio Lotito, al cui fianco s’è schierato soltanto l’Hellas Verona. Il dado, dunque, sembra ormai tratto: il dopo Gravina sta cominciando.

Malagò candidato dalla A alla presidenza Figc

La scelta è stata votata, dunque, da diciotto squadre sulle venti complessive che partecipano al campionato di Serie A. Ora, con l’indicazione che è arrivata dalla Lega di A, si iniziano a tessere rapporti, alleanze e cordate in vista delle elezioni che si terranno il 22 giugno prossimo. Giovanni Malagò può ambire alla presidenza della Figc con l’avallo dei club della massima serie. Ora è caccia a chi proverà a contendergli la poltronissima di via Allegri.

Le prime reazioni

“Credo che Malagò sia una persona sicuramente adatta per gestire una Federazione, è una persona di grande capacità, lo ha dimostrato in questi anni, sicuramente credo che possa essere adatta al nostro movimento, ma dobbiamo capire se ci può essere qualche altro candidato”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che è chiaramente più che vicino a Beppe Marotta, presidente dell’Inter. Claudio Lotito, invece, proverebbe una strategia che punterebbe a riformulare le normative del settore che risalgono ormai al 1981.