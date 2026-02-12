Economia

La sfida di Meloni: competitività contro la speculazione green

"Alleanze? In Ue sono variabili". Ma con Berlino l'intesa è finalizzata a rivoluzionare l'Ue

di Cristiana Flaminio - 12 Febbraio 2026

“La sfida in buona sostanza è capire se la Ue può dare risposte concrete, efficaci, immediate sui temi della competitività e se vuole tornare a pensare in grande”: parola di Giorgia Meloni. Che, introducendo il vertice di Alden Biesen, mette in chiaro quali saranno i punti all’ordine del giorno. E si tratta di questioni decisive, fondamentali. Il “motore italo-tedesco” che c’è e “non è contro la Francia” ha una visione ambiziosa. Che vorrebbe davvero rivoluzionare l’Unione europea rispetto a quella che conosciamo.

Meloni: Competitività vs burocrazia

Il primo tema, centrale, è quello della burocrazia. Che non è la solita questioncina di battage liberale e liberista. Ma è decisiva. Per Meloni, gli uffici europei hanno esondato rispetto a quanto avrebbero dovuto fare. Non è certo un’accusa da complottisti. Tutt’altro. E’ la rappresentazione, plastica, per Meloni di una selva di norme e regolamenti, direttive e cavilli, che nei fatti hanno frenato la competitività europea. La premier italiana ha posto l’accento sulla questione dell’energia. Che costa di più non solo in Italia ma in tutta Europa. A causa (anche se non soprattutto) dei tecnicismi imposti dal Palazzo.

Il green che va rivisto

La questione della competitività passa, per Meloni, dal mettere in discussione il totem green. Meloni non si nasconde. E riferisce che la sfida è quella della politica che deve riprendersi il primato sui mercati, perché secondo la premier italiana, c’è stata e c’è ancora una grossa speculazione su questi temi. “Da una parte serve semplificare, serve deregolamentare, e dall’altra questo rende ovviamente effettivamente positivo aprirsi agli altri mercati”. Insomma, si deve iniziare a rivoluzionare le normative sulle emissioni, i dazi sul carbonio e i limiti che l’Ue impone, da sé, alle sue stesse imprese. E già questa sarebbe una piccola (ma grande) rivoluzione.