Politica

Taxi e Ncc: cosa sta succedendo?

Il confronto serrato nella maggioranza mentre la domanda urbana cresce

di Angelo Vitale - 16 Maggio 2026

Taxi e Ncc: l’attuale serrato confronto nella maggioranza non riguarda soltanto una categoria economica. Dietro la vicenda che, more solito, ha riattizzato il refrain delle opposizioni contro il governo, una questione più ampia: le grandi città italiane stanno cambiando più velocemente delle regole che governano la mobilità urbana.

Il caso è esploso nuovamente in Commissione Trasporti alla Camera

Forza Italia ha chiesto di riaprire la discussione sulla proposta di legge a prima firma del deputato Andrea Caroppo. Il testo punta a modificare in modo significativo il sistema del trasporto pubblico non di linea, alleggerendo diversi vincoli oggi imposti agli Ncc.

Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti, ha spiegato che la proposta nasce con l’obiettivo di “migliorare un servizio che i cittadini richiedono con sempre maggiore insistenza” e di “semplificare le regole, ridurre gli ostacoli burocratici e rendere il servizio più moderno, efficiente e rispondente alle esigenze degli utenti”.

Tra i punti principali figurano l’abolizione dell’obbligo di rientro in rimessa per gli Ncc, l’eliminazione del foglio elettronico di servizio, il trasferimento di alcune competenze dai Comuni alle Regioni, una maggiore integrazione con piattaforme digitali e prenotazioni via app.

Dietro il confronto tra i partiti

La posizione di FI è chiara: aumentare l’offerta di mobilità urbana e superare una regolazione considerata ormai inadatta alle esigenze delle metropoli contemporanee. La reazione degli alleati, immediata. Elena Maccanti, capogruppo della Lega in Commissione Trasporti, ha respinto l’ipotesi di un’apertura ampia del mercato: “No a liberalizzazioni selvagge”, prefigurando il settore nelle mani delle multinazionali e degli algoritmi.

La deputata leghista ha inoltre rivendicato il lavoro svolto dal ministero guidato da Matteo Salvini sui decreti attuativi della legge del 2019. Anche Fratelli d’Italia ha assunto una posizione prudente. Fabio Raimondo, capogruppo FdI nella stessa commissione, ha dichiarato che “l’attuale normativa resta un caposaldo, può certamente essere migliorata, ma non stravolta”.

Raimondo ha inoltre sottolineato che “per arrivare a una sintesi comune è necessario un incontro tra maggioranza e governo”.

Liberalizzare o lasciare tutto come sta?

Dietro il linguaggio parlamentare su taxi e Ncc, due approcci diversi alla mobilità urbana. Forza Italia insiste sulla necessità di aumentare concorrenza e flessibilità in un mercato giudicato insufficiente rispetto alla domanda. Lega e Fratelli d’Italia, invece, temono che una liberalizzazione troppo rapida possa destabilizzare il comparto taxi e rafforzare il peso delle grandi piattaforme digitali. Ma il dato politico si intreccia con un problema urbano sempre più evidente.

Negli ultimi quindici anni le grandi città italiane hanno registrato una forte crescita del turismo, dei flussi aeroportuali e dell’utilizzo di servizi di prenotazione digitale. Parallelamente, il numero delle licenze taxi è rimasto sostanzialmente stabile in molte aree metropolitane. Le conseguenze emergono ormai anche nelle statistiche. Nelle ore di punta la probabilità di non trovare un taxi disponibile arriva al 38% a Milano, al 44% a Roma e al 47% a Napoli.

Il nodo, dunque, non riguarda soltanto il conflitto tra tassisti e Ncc. Riguarda il modo in cui le città italiane stanno tentando di adattarsi a una domanda di mobilità molto diversa rispetto a quella degli anni Novanta, quando venne costruito l’attuale impianto normativo. Oggi, funzionano con logiche continue: turismo internazionale, eventi, lavoro flessibile, mobilità notturna, aeroporti e piattaforme digitali producono picchi di domanda difficili da gestire con sistemi rigidi e contingentati.

È su questo terreno che si consuma il confronto. Forza Italia interpreta il tema come una questione di modernizzazione economica e capacità competitiva delle città. Lega e Fratelli d’Italia privilegiano invece la stabilità regolatoria e la tutela di un settore storicamente molto organizzato.

Nel mezzo, il vero interrogativo non solo politico. Le regole attuali stanno proteggendo un servizio pubblico essenziale oppure stanno rallentando l’adattamento delle città italiane a una nuova domanda di mobilità urbana?