Cronaca

Lampedusa, neonata muore dopo lo sbarco sull’isola

di Claudia Mari - 16 Maggio 2026

Tragedia a Lampedusa nelle prime ore del mattino, dove una neonata è morta poco dopo essere sbarcata sull’isola insieme a un gruppo di migranti soccorsi nel Mediterraneo. La piccola, che viaggiava con la madre a bordo di un’imbarcazione partita dalle coste nordafricane, è deceduta durante il trasferimento verso il Poliambulatorio dell’isola. Secondo i primi accertamenti medici, la causa della morte sarebbe stata una grave ipotermia provocata dalle difficili condizioni affrontate durante la traversata.

L’arrivo del gruppo è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino al molo Favarolo. I migranti erano stati soccorsi poco prima dalla motovedetta V1307 della Guardia di Finanza impegnata nelle operazioni di pattugliamento e salvataggio nel Canale di Sicilia. Complessivamente sull’imbarcazione viaggiavano 55 persone provenienti da diversi Paesi africani, tra cui Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

Neonata morta a Lampedusa dopo l’arrivo: tra gli sbarcati sei minori

Tra i migranti sbarcati vi erano anche sette donne e sei minori. Fin dai primi controlli effettuati al porto, le condizioni della neonata sono apparse estremamente critiche. I soccorritori hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale sanitario presente sul posto e la bambina è stata trasferita d’urgenza al Poliambulatorio insieme alla madre. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La traversata nel Mediterraneo è un viaggio estremamente pericoloso, soprattutto per donne e bambini costretti ad affrontare ore in mare aperto su imbarcazioni spesso precarie e sovraffollate. Le condizioni meteo delle ultime ore, caratterizzate da vento forte e temperature rigide durante la notte, avrebbero aggravato ulteriormente la situazione a bordo.

Sull’accaduto verranno effettuati ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio le ultime ore di viaggio affrontate dalla madre e dalla bambina prima dell’arrivo sull’isola.