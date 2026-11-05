Attualità

L’abuso ai minori viaggia nel gioco di ruolo

Sullo sfondo dell'attualità delle inchieste rimane un paralizzante stallo politico-normativo a livello europeo

di Dave Hill Cirio - 5 Novembre 2026

Un’esca invisibile calata nello schermo di una quattordicenne. Una sfida a punti che comincia con il gesto apparentemente innocuo di togliersi la maglietta e culmina nella costrizione ad atti di autoerotismo. Quello che per un’adolescente doveva essere un brivido digitale si è rivelato la porta d’accesso a un sistema criminale strutturato, una vera e propria “carriera” deviata ideata dai predatori della Rete.

Pedopornografia, la nuova frontiera

L’operazione “Sweet Strip”, coordinata dalla Procura di Roma e condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’arresto di 7 persone e alla denuncia di altre 23 tra cui 2 minori, con il sequestro di centinaia di gigabyte di abusi e l’individuazione di canali a pagamento dedicati allo scambio di materiale pedopornografico.

Ma al di là della cronaca giudiziaria, la vicenda fa emergere una verità inquietante: l’abuso sui minori ha mutuato formalmente i codici del videogioco, trasformandosi in una trappola pericolosa che le architetture del web non riescono ad arginare.

L’avvertimento del vice questore della Polizia di Stato Giulia Martucci mette a nudo la natura di questo fenomeno: «Quello che può sembrare un semplice gioco online potrebbe diventare l’anticamera di comportamenti potenzialmente molto pericolosi e a contenuto sessualmente esplicito, poi preda di malintenzionati».

Il falso gioco di ruolo

Nell’inchiesta romana, la piattaforma “Omegle Game” attribuiva punteggi precisi a seconda dell’esibizione richiesta — dai 5 punti per togliersi una maglietta ai 10 punti per mostrare la biancheria intima, fino ai 50 punti per il compimento di atti di autoerotismo —, veicolando poi le vittime verso canali riservati accessibili solo tramite criptovalute o pagamenti elettronici.

E’ la nuova frontiera della pedopornografia, la cosiddetta “gamification dell’abuso”, ampiamente documentata nei report internazionali di Unicri e Unicef relativi al gaming e al metaverso. Le piattaforme sociali integrano sfide, livelli di sblocco e valute virtuali per fidelizzare gli utenti, stimolando nei predatori una dinamica competitiva per “scalare le classifiche” dell’orrore.

Allo stesso tempo, i monitoraggi del Dossier Meter confermano lo spostamento verso ambienti crittografati — come Signal, Telegram e Discord —, dove bot automatizzati distribuiscono materiale pedopornografico sotto forma di quiz e livelli da sbloccare.

Il fallimento della prevenzione delle Big Tech

Se sul fronte dell’adescamento le tecniche psicologiche si affinano sfruttando l’ingegneria del “gioco”, sul versante della moderazione tecnologica il quadro risalta per la sua inefficienza. Le Big Tech che investono miliardi in intelligenza artificiale per profilare i consumatori ed estrarre profitto dai dati falliscono costantemente nel bloccare la diffusione dei file illeciti sui propri server.

Il report 2026 della Internet Watch Foundation intitolato “Harm Without Limits” fotografa una realtà al limite del collasso: l’avvento dei modelli generativi di Ai ha scatenato una moltiplicazione dei contenuti di abuso sintetici, con un’impennata dei video del 26,38% in un solo anno e il 65% del materiale video classif cato nella Categoria A, la più violenta.

E l’Iwf sottolinea il paradosso del L’appello della Polizia ai genitori per prestare la massima attenzione alla Rete realismo: oltre il 90% delle immagini sintetiche è oramai indistinguibile da quelle reali, rendendo obsoleti i tradizionali filtri predittivi basati sull’algoritmo di trasformazione dei file noti.

A questo quadro si aggiungono i dati già registrati dall’Inhope Annual Report 2025, che ha rilevato oltre 4,7 milioni di segnalazioni di contenuti illeciti scambiati nella rete, con un incremento del +450% su base annua. Questo tsunami informativo dimostra come le misure di rilevamento sulle piattaforme commerciali siano incapaci di contenere la diffusione del materiale.

Lo stallo normativo in Europa

Sullo sfondo rimane un paralizzante stallo politico-normativo a livello europeo. Mentre la deroga temporanea alla direttiva ePrivacy è stata prorogata fino ad aprile 2028 permettendo solo controlli volontari sulle chat non crittografate, la proposta di regolamento permanente resta bloccata nei corridoi e nelle riunioni di Bruxelles a causa dello scontro tra tutela della privacy, crittografia end-to-end e sorveglianza di massa.

Nel vuoto generato da questo stallo legislativo e dall’inerzia dei giganti del web, le reti criminali continuano a sfruttare l’insidiosa ingegneria del male fatto passare per un “gioco”, trasformando la fragilità dei minori in merce da classifica.