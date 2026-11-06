Esteri

Allarme bomba in Irlanda: giornali e tv nel mirino

Evacuati operatori e giornalisti, alta tensione a Dublino dopo la giornata nera degli aerei

di Pietro Pertosa - 6 Novembre 2026

Una raffica di allarmi bomba in Irlanda: nel mirino le sedi di giornali e televisioni. Scattano le evacuazioni ma la tensione, sull’Isola di Smeraldo, rimane altissima. Mentre, in tutta Europa, continuano le minacce aeree che costringono i voli ad atterrare e ai dirottamenti di sicurezza. Stando a quanto riferito questa mattina da The Guardian, un salto di qualità nell’annunciare attentati ha riguardato i media in Irlanda. Una lunga serie di giornali, radio e tv hanno dovuto evacuare dipendenti e giornalisti. In attesa di capire se si tratti di fake o di vere e proprie minacce.

Allarmi bomba in Irlanda: giornali e tv nel mirino

Newstalk Radio, Today FM, Virgin Media e Irish Independent. Tutto il personale è stato evacuato. Le minacce sono state inviate via mail. Gli allarmi bomba hanno costretto all’interruzione la trasmissione Today With David McCullagh in onda su RTÉ Radio One. Lui l’ha presa con ironia: “È stata una mattinata piuttosto interessante su RTÉ”. Ma la minaccia ha fatto paura e tutto il personale dell’emittente si è radunato all’esterno degli edifici del campus della rete che si trova a Donnybrook. La polizia irlandese ritiene che l’ondata sia solo all’inizio.

Allarme pure nel resto d’Europa

Secondo quanto riferito da An Garda Siochana, le forze dell’ordine dell’Irlanda, gli allarmi bomba potrebbero coinvolgere anche altri media in tutta Europa. “Siamo in contatto con le organizzazioni giornalistiche irlandesi e le minacce saranno oggetto di indagine”, ha fatto sapere un portavoce della polizia irlandese. Il fatto è che questi allarmi arrivano proprio all’indomani delle false allerte bomba che hanno costretto alla deviazione e all’atterraggio ben 27 voli tra Paesi Europei. Per ora non sarebbero emersi collegamenti tra le minacce.

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