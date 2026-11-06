Cronaca

Un’altra raffica di allarmi bomba sugli aerei da Lisbona a Roma e Praga

Allerta pure in Francia: "Quattro allarmi", il caso del volo diretto a Fiumicino

di Paolo Diacono - 6 Novembre 2026

Un’altra giornata di passione per i voli scattano nuovi allarmi bomba in tutta Europa. La situazione è seria e anche oggi il traffico aereo rischia di congestionarsi. Tra gli altri collegamenti interessati dagli allarmi c’è pure quello tra Lisbona e Roma. Un volo Ryanair diretto da Fiumicino, stando a quanto riporta Cnn Portugal, avrebbe “ricevuto” la segnalazione di una minaccia. L’aereo, partito da Lisbona alle 4.48 (locali) è atterrato all’aeroporto Humberto Delgado alle 8.27. A bordo la polizia portoghese per verificare la bontà della segnalazione. Partita da un sedicente “agente delle forze dell’ordine”

Un’altra raffica di allarmi bomba sugli aerei

Non va meglio nel resto d’Europa. L’ufficio del premier francese Sebastien Lecornu ha riferito che solo nella giornata di oggi sono stati registrati quattro allarmi bomba sugli aerei in decollo, arrivo o transito sulla Francia. “Gli aerei sono atterrati in sicurezza. Le squadre di artificieri stanno effettuando i controlli di sicurezza”, hanno fatto sapere le istituzioni transalpine. Che hanno annunciato “è in corso un’indagine per determinare l’origine di queste minacce, che interessano tutta l’Europa”. Già, perché anche nell’Est le cose si fanno pesanti.

Otto allarmi a Praga

La situazione in Cechia è ancora più pesante. Sono stati, secondo la società che gestisce gli aeroporti praghesi, almeno otto gli aerei coinvolti dagli allarmi bomba. Questa mattina il volo della compagnia rumena Tarom, partito dalla capitale ceca diretto a Bucarest, è “atterrato nella destinazione prevista” e i funzionari dell’amministrazione aeroportuale hanno dichiarato che la minaccia si è rivelata falsa. La polizia ceca ha inoltre precisato che, in collaborazione con l’aeroporto Vaclav Havel di Praga, sono state adottate le misure di sicurezza necessarie, che hanno “un impatto minimo sul normale funzionamento dell’aeroporto”.

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