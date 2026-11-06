Cultura & Spettacolo

Report torna con nuovi padroni di casa e il fantasma di Ranucci

di Andrea Iannuzzi - 6 Novembre 2026

Il nome di Sigfrido Ranucci, durante la presentazione della nuova stagione di Report su Rai3, è stato pronunciato quasi più di quello del Signore nel Vangelo. Segno che, nel bene e nel male, l’ex conduttore resta il vero protagonista di un programma che, per tutta l’estate, ha fatto parlare di sé non tanto per le inchieste, quanto per le polemiche seguite al suo passo indietro, in attesa che si chiarisca la sua posizione in relazione alla vicenda dell’imprenditore Valter Lavitola, sotto inchiesta. I nuovi padroni di casa, Claudia Di Pasquale, storica inviata della trasmissione da quindici anni, e Daniele Piervincenzi, volto nuovo della squadra, affiancati dal direttore dell’Approfondimento Rai, Corsini, hanno fatto quadrato per difendere la nuova edizione da qualsiasi tentativo di sovrapporla alla vicenda Ranucci.

Con risultati, però, piuttosto modesti. Era prevedibile: dopo mesi di polemiche, anche politiche, la resa dei conti con una parte della stampa che ha cavalcato l’onda mediatica era inevitabile. E forse gli stessi protagonisti hanno contribuito ad alimentarla, lasciando spazio a domande scomode, alcune persino così contorte da risultare incomprensibili a chi le poneva. A servire la prima dose di polemica ci ha pensato una clip dell’inchiesta sui cantieri di Lavitola e sul presunto tentativo di depistaggio all’indirizzo di un inviato di Report. Quale miglior modo per aizzare un vero polverone? Il servizio andrà in onda domenica 8 novembre, in prima serata su Rai3, nella puntata d’esordio. Insomma, cambiano i conduttori, ma il caso Ranucci resta al centro della scena. Almeno per ora.

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