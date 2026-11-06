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Tecnologia, OpNet Wholesale Castle Tour: a Bevilacqua protagonisti i casi HAL Service e SY Mobile

di Redazione - 6 Novembre 2026

(LaPresse) Seconda tappa al Castello Bevilacqua, nel Veronese, per l’OpNet Wholesale Castle Tour 2026, il ciclo di incontri dedicato all’evoluzione del mercato telco wholesale organizzato da 3vents. Dopo l’appuntamento inaugurale del 15 ottobre a Villa Andrea, nel complesso delle Ville Ponti di Varese, il tour farà tappa il 25 novembre a Villa Tuscolana, a Frascati. Nel corso dell’evento, OpNet, la società wholesale del Gruppo WindTre e main sponsor dell’iniziativa, ha portato all’attenzione della platea due casi concreti di applicazione del proprio modello di abilitazione tecnologica. Il primo ha riguardato HAL Service, operatore che, grazie all’ecosistema wholesale di OpNet, può accedere a un ampio portafoglio di soluzioni di connettività fixed e wireless, sviluppando offerte dedicate ai segmenti business e consumer.

«OpNet mette a disposizione di realtà come HAL Service un ecosistema wholesale completo, che integra rete, un portfolio di soluzioni fixed e wireless e competenze specialistiche. Questo consente agli operatori di sviluppare e gestire servizi di connettività in modo efficiente, concentrandosi sul proprio mercato di riferimento e offrendo ai clienti un’esperienza affidabile e competitiva», ha spiegato Marco Ferreri, Key Account Manager di OpNet.

Spazio poi al mercato mobile con il caso di SY Mobile, che ha sviluppato la propria offerta facendo leva su WholeBox, la nuova piattaforma MVNO as-a-service di OpNet. «Il mercato mobile, pur essendo maturo, continua a offrire importanti opportunità di crescita per gli operatori capaci di costruire proposte distintive e rilevanti. SY Mobile dimostra come sia possibile sviluppare un brand autonomo e riconoscibile, facendo del mobile un elemento centrale della propria strategia di crescita», ha sottolineato Dejvi Dashi, Key Account Manager di OpNet. L’incontro ha confermato come il modello wholesale stia evolvendo da semplice fornitura di servizi a leva strategica per l’abilitazione di nuovi operatori e lo sviluppo di proposte differenziate, sia nel mercato della connettività fissa sia in quello mobile.