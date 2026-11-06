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Carabinieri, Luongo: “Le minacce ibride sono la nuova frontiera del rischio”

Alla presentazione del Calendario Storico 2027 il comandante generale annuncia rafforzamento competenze nel settore cyber

di Enzo Ricci - 6 Novembre 2026

“Le minacce ibride sono la nuova frontiera del rischio con cui ci dobbiamo confrontare”. Con queste parole il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha acceso i riflettori su una delle sfide emergenti per la sicurezza nazionale, intervenendo alla presentazione del Calendario Storico dell’Arma 2027. Luongo ha sottolineato la necessità di prepararsi non solo a contrastare, ma anche a prevenire possibili attacchi alle infrastrutture critiche del Paese. In questa direzione, ha spiegato, è stata creata una piccola startup denominata “Cognitive Warfare”, con il compito di valutare e monitorare l’entità delle minacce ibride.

“Stiamo lavorando per aumentare la nostra professionalità in questo settore”, ha aggiunto il comandante generale, ricordando la prossima chiusura del concorso per marescialli esperti. Una sfida strategica che guarda al futuro della sicurezza digitale: “Oltre a fare cyber defence abbiamo anche la necessità di sviluppare la cyber investigativa”. Un doppio fronte, quello della difesa e dell’investigazione nel cyberspazio, che l’Arma considera ormai cruciale per affrontare i nuovi rischi della guerra invisibile.

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