Sicurezza

Cyberattacchi, Tiani (SIAP): Luongo a quali infrastrutture critiche si riferisce?

di Redazione - 6 Novembre 2026

«Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, quando parla di minacce alle “nostre infrastrutture critiche”, il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo si riferisce alle reti dell’Arma o alle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale? È un chiarimento necessario». Lo dichiara Giuseppe Tiani, segretario generale del SIAP. «Anche l’iniziativa denominata “Cognitive warfare”, richiamata per valutare l’entità delle minacce ibride, riguarda la protezione delle reti dell’Arma o ha un ambito più ampio? Considerato che per le infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, la legge affida alla Polizia di Stato, attraverso la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e il suo CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche), specifici compiti di protezione informatica, prevenzione e contrasto degli attacchi informatici, ferme restando le attribuzioni degli altri organismi della sicurezza cibernetica nazionale. La protezione delle reti dell’Arma e il potenziamento delle sue capacità investigative non modificano queste specifiche attribuzioni. La collaborazione istituzionale al servizio delle istituzioni della Repubblica richiede chiarezza sulle rispettive competenze, anche nella comunicazione pubblica. Diversamente, formulazioni che possono apparire ambigue rischiano di disorientare cittadini, imprese, istituzioni, poliziotti e dirigenti di pubblica sicurezza che rappresentiamo, rispetto alle responsabilità istituzionali e pubbliche nella protezione delle infrastrutture strategiche del Paese».