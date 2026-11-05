Economia

Dazi, Lagarde non si fa illusioni: “Non saranno rivisti subito”

di Cristiana Flaminio - 5 Novembre 2026

I dazi sono controproducenti, dice Christine Lagarde che però non si aspetta una revisione immediata delle politiche tariffarie americane. Anche alla luce dell’ondata dem che ha letteralmente spazzato via i Repubblicani alle Midterm regalando a Donald Trump una scoppola di dimensioni bibliche. Lagarde, oggi, ha preso parte all’incontro promosso a Piazza Affari, a Milano, dall’osservatorio for Indipendent Thinking. E ha fatto il punto della situazione su uno dei temi più controversi non solo della Trumpnomics ma, più in generale, del rapporto tra America e Unione europea.

I dazi di madame Lagarde

“L’ho detto, lo dico e lo dirò”, ha sentenziato Lagarde: “I dazi sono controproducenti e non aiutano il commercio internazionale e il multilateralismo che dovremmo applicare in un’economia globale governata dal Wto e dallo stato di diritto. Sono ancora esattamente della stessa opinione”. L’analisi della governatrice uscente della Bce è netta: “Le tariffe hanno costretto il mondo delle imprese a ripensare le catene di approvvigionamento e il modo in cui operano, mettendo probabilmente la sicurezza davanti all’efficienza. Le supply chain sono state completamente sconvolte, c’è stata abbastanza frammentazione e abbastanza divergenza geopolitica che le persone hanno iniziato a proteggersi, a usare il commercio come un’arma. E tutti hanno pensato: l’efficienza va bene, ma se ho una base di costi ottimizzata e nessuna fornitura, o se i costi di trasporto azzerano i profitti, c’è qualcosa che non va”.

Cosa cambia ora in America?

Gli elettori americani hanno parlato, anzi hanno gridato. E sono in tanti ad aspettarsi qualcosa di nuovo sui dazi, tra di loro non c’è madame Lagarde. “Non mi aspetto che il tema dei dazi venga rivisto subito, credo che ci vorrà tempo e che gli ordini esecutivi siano destinati a restare. Può darsi che il Congresso decida di modificare l’autorità del Presidente sui dazi, ma ci vorrà tempo”. Insomma, gli Usa non cambieranno così presto la loro posizione.

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