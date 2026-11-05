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Rubio valuta l’addio: nel mirino la corsa alla Casa Bianca del 2028

Il segretario di Stato starebbe considerando le dimissioni dall'amministrazione per preparare una possibile candidatura presidenziale

di Ernesto Ferrante - 5 Novembre 2026

Le ambizioni per il 2028 potrebbero spingere Marco Rubio a lasciare anzitempo il Dipartimento di Stato. Secondo quanto riporta The Independent, citando fonti vicine al segretario di Stato, Rubio starebbe valutando le dimissioni dopo la battuta d’arresto subita dai Repubblicani alle elezioni di metà mandato. Un’ipotesi che, sempre secondo le stesse fonti, era già sul tavolo prima del voto. Il capo della diplomazia americana è espressione della componente neocon.

Alla base della riflessione ci sarebbe la volontà di non legare il proprio futuro politico a un’amministrazione potenzialmente indebolita dall’esito elettorale e di avere mani libere in vista delle presidenziali del 2028. “Ha senso per lui lasciare l’amministrazione. È uno dei papabili candidati alla Casa Bianca e non può correre se è segretario di Stato e se è legato a un’amministrazione che potrebbe danneggiare le prospettive”, ha dichiarato un alleato di Rubio al quotidiano britannico. Una mossa che, se confermata, aprirebbe con largo anticipo la partita per la successione alla Casa Bianca nel campo repubblicano.

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