Cronaca

La firma dello “Stato Maschile” in Italia, nuovi “allarme bomba”

Si ripetono a pioggia le minacce. I nuovi casi

di Dave Hill Cirio - 5 Novembre 2026

Allarme bomba su tre voli in Europa: mail di minaccia dello ‘Stato Maschile’ a Fiumicino e dirottamenti a Vienna ed Évreux.

Gli allarmi bomba

Una nuova e ondata di minacce di bomba ha fatto scattare l’allerta nei cieli europei nella mattinata di oggi. Coinvolge re distinti collegamenti aerei e porta a dirottamenti d’emergenza, scorte di caccia militari e operazioni di bonifica in pista.

La mail del sedicente “Stato Maschile” inviata a Fiumicino

A far scattare le procedure di massima sicurezza sulle rotte per la Capitale è stata una mail in lingua italiana. E’ giunta nelle prime ore del mattino agli indirizzi del Terminal 3 e delle società di gestione dello scalo di Roma Fiumicino.

Il messaggio, recante come oggetto “segnalazione di una minaccia”, porta la firma dei “combattenti dello Stato Maschile” ed è esplicitamente rivolto a punire quello che gli autori definiscono “un regime femminista”.

“Siete tutti complici di un complotto criminale… Vogliamo annientarvi per questo. Proprio per questo, in questo preciso momento, sui seguenti voli sono stati piazzati degli ordigni esplosivi: AY1761, Helsinki – Italia, EI402, Dublino – Italia. […] L’esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso”, il testo.

Sulla provenienza della mail sono in corso le indagini della Polizia Postale e della Polizia di Frontiera Aerea.

La gestione dei tre voli coinvolti

Le allerte hanno attivato immediatamente i protocolli internazionali di emergenza. Il volo Finnair AY1761 (Helsinki – Roma Fiumicino) arrivato nei cieli italiani, poi scortato da jet dell’Aeronautica Militare fino al regolare atterraggio a Fiumicino attorno alle 9:30.

Il velivolo, alla fine, isolato in una piazzola decentrata per consentire l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato.

Il volo Aer Lingus EI402 (Dublino – Roma Fiumicino)con 151 passeggeri a bordo ha interrotto la rotta prevista sopra la Francia, come L’identità ha già scritto.

Scortato dai caccia della difesa aerea francese, l’aereo ha virato verso la base aerea militare di Évreux-Fauville in Normandia, sotto il monitoraggio continuo del governo di Parigi.

Il volo Wizz Air W4 6387 (Milano Malpensa – Varsavia), decollato alle 07:00 dallo scalo ‘Silvio Berlusconi’ di Malpensa. L’Airbus A321 ha ricevuto l’allerta mentre si trovava già in volo.

Il comandante ha disposto la deviazione immediata verso l’aeroporto di Vienna, dove l’aereo è atterrato per essere sottoposto alle verifiche di sicurezza.

Wizz Air: “Un’ondata che colpisce l’intera aviazione europea”

In una nota ufficiale rilasciata a seguito dell’atterraggio a Vienna, Wizz Air ha confermato il dirottamento. E sottolineato come “l’episodio si inserisca in una serie di analoghe minacce di bomba che, negli ultimi giorni, hanno interessato diverse compagnie aeree in tutta Europa”.

La compagnia ha assicurato di operare in piena collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza per la tutela di passeggeri ed equipaggio.

L’evento odierno rientra in un più ampio fenomeno di allarmi a catena che, nei giorni scorsi, ha già imposto deviazioni e controlli d’emergenza su voli di altri vettori europei come Ryanair, LOT e SAS.

Aggiornamento ore 12.30

L’ondata di allarmi bomba aerei in Europa ha coinvolto anche la compagnia LOT Polish Airlines con due distinti episodi scattati dall’aeroporto Chopin di Varsavia.

Il primo ha visto un Boeing 737 Max diretto a Bruxelles (Zaventem) atterrare regolarmente alle 9:31 sotto il monitoraggio della Polizia Federale belga. I controlli hanno escluso la presenza di pericoli.

Il secondo ha invece riguardato un volo LOT diretto a Parigi, bloccato a scopo precauzionale sulla pista di rullaggio a Varsavia. Anche stavolta, le ispezioni di sicurezza della polizia polacca, terminate con esito negativo e il rapido ritorno alla normalità dello scalo.