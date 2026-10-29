Economia

Lagarde, addio “con i cerotti” alla Bce: lascia il 7 febbraio

Il video della governatrice, scatta la corsa al successore: chi la spunterà tra de Cos e Knot?

di Martino Tursi - 29 Ottobre 2026

Christine Lagarde lascia la Bce, l’addio sarà ufficiale dal 7 febbraio del 2027. Lo ha annunciato lei stessa in un video in cui appariva con due cerotti sul viso. La governatrice della banca centrale europea ha fatto sapere di aver già messo a parte della sua scelta gli altri banchieri centrali. Sarà un addio che arriverà dopo un’ultima riunione. Intanto all’Eurotower è già partita (da qualche tempo) la caccia al successore. E ora lo scontro, che vede la “colomba” de Cos e il falso Knot fronteggiarsi rischia di entrare nel vivo.

Lagarde lascia la Bce, l’annuncio

Il video con cui Lagarde lascia la Bce. “Ho appena informato i miei colleghi responsabili delle decisioni di politica monetaria e il personale della Banca centrale europea che lascerò il mio incarico a partire dal 7 febbraio 2027, dopo una riunione del Consiglio direttivo sulla politica monetaria”. Questo l’incipit. Poi prosegue: “E’ stato un grande orgoglio e un enorme privilegio servire questa istituzione. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, sostenuto e portato avanti la missione che abbiamo in Europa”. Quindi ha concluso. “Essere un punto fermo, essere solidi, garantire la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Credo di lasciare questa istituzione con la consapevolezza di aver svolto un buon lavoro e con una Bce pronta ad affrontare il futuro”.

Chi sarà il nuovo capo della Bce

La corsa al dopo Lagarde è già aperta. Da un bel po’. La sfida è tra lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, ritenuto di profilo “dovish” e l’olandese Klaas Knot. Da uno degli ultimi sondaggi effettuati da Bloomberg, la colomba iberica sarebbe in leggero vantaggio.

I cerotti



Per evitare qualsiasi chiacchiera sui social media, Lagarde ha spiegato i cerotti.

“I cerotti sulla mia faccia sono dovuti a una piccola operazione chirurgica eseguita all’inizio della settimana”. ha spiegato Lagarde. Di seguito, ha raccomandato: “Seguite gli ordini dei medici e fatevi controllare la pelle regolarmente”.

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