Politica

Cortei, Piantedosi: “Allarmi ci sono ma non è nulla di diverso”

Il ministro non fa drammi in vista del fine settimana: "Confido in prefetti, questori e forze dell'ordine"

di Pietro Pertosa - 29 Ottobre 2026

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi già guarda al prossimo fine settimana: “Gli allarmi ci sono ma non sarà nulla di diverso rispetto a quanto abbiamo trattato finora”. Il titolare del Viminale, questa mattina, ha parlato alla cerimonia che celebra i 35 anni dall’istituzione della Direzione investigativa antimafia. Parole che preparano, anzi ci preparano, a un nuovo, anzi lungo, weekend di piazza. Con i cortei annunciati già per la giornata di domani.

Piantedosi, la piazza e gli allarmi

Le parole del ministro Matteo Piantedosi restituiscono la gravità della situazione ma senza alcun eccesso. “Gli allarmi ci sono – ha spiegato – perché avete visto questo modo di attivazione delle piazze molto insidioso, ma nulla di diverso rispetto a quello che abbiamo trattato finora”. Lo Stato ha mezzi, modi e competenze per rispondere al meglio. “Confido nella capacità di prefetti, questori e vertici delle forze di polizia a livello territoriale di saper gestire anche i margini di imprevedibilità di questi fenomeni”, ha affermato il titolare del Viminale.

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