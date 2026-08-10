Laika dipinge tenda davanti sede Investire: “Spin Time torni pubblico”

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In via Po 16A a Roma, l’artista: "Troverete tende ovunque"

di Askanews - 10 Agosto 2026

Roma, 10 ago. (askanews) – “Con l’azione di stanotte ho voluto dare un segnale molto forte alla proprietà dell’immobile e anche a questo Governo che sta facendo di tutto per bloccare questa trattativa. La lotta per Spin Time non si ferma”: così la street artist Laika, dopo che una sua opera – realizzata su una delle tende utilizzate dagli attivisti – è spuntata a Roma nella notte tra il 9 e il 10 agosto, in via Po 16A, davanti alla sede del Gruppo Investire, proprietario dell’immobile occupato fino allo scorso 31 luglio da Spin Time.

Laika ha raffigurato sulla tenda una ragazza con uno scudo di Spin Time, trafitto da tre frecce, che rappresentano “speculazione”, “repressione” e “abbandono”.

“Troverete tende ovunque se necessario. Mettere fine a questa esperienza significherebbe uccidere un meraviglioso esempio di rigenerazione urbana, un progetto che offre una risposta concreta alle carenze culturali e sociali della città e noi non possiamo permetterlo. Spin Time deve tornare pubblico. Il tempo di Spin Time non è finito”, ha aggiunto Laika.