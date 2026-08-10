Irlanda, boss Kinahan verso il carcere dopo l’estradizione da Dubai
Presunto capo potente cartello criminalità organizzata
Dublino, 10 ago. (askanews) – Un convoglio di auto lascia il tribunale penale di Dublino: a bordo ci sarebbe Daniel Kinahan, diretto al carcere di Portlaoise dopo la sua estradizione. Daniel Kinahan, 49 anni, presunto capo di un potente cartello della criminalità organizzata internazionale – il Kinahan Organised Crime Group (KOCG) o cartello Kinahan – è comparso in tribunale dopo essere stato riportato nel Paese domenica sera da Dubai in base a un mandato di arresto emesso dall’Irlanda. Immagini AfpTv.
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