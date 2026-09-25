L’Aula dell’Onu si svuota mentre parla Netanyahu, la protesta

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Il premier israeliano: "Vigliacchi"

di Askanews - 25 Settembre 2026

New York, 25 set. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo discorso davanti all’Assemblea Generale dell’ONU, dopo che alcuni rappresentanti hanno lasciato l’aula proprio mentre lui saliva sul podio. “Se ci sono altri vigliacchi che non hanno ancora lasciato questa sala, vi prego di farlo ora”, ha commentato all’inizio del suo intervento. Molti posti sono rimasti vuoti nella sala, mentre le delegazioni statunitense e israeliana hanno assistito al suo discorso.