Netanyahu all’Onu: accusare Israele di genocidio è la bugia del secolo

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"Quale regime somministra vaccini al nemico?"

di Askanews - 25 Settembre 2026

New York, 25 set. (askanews) – “Accusare Israele di genocidio è la più grande menzogna del secolo”. Lo ha detto il premier israeliano parlando all’assemblea generale dell’Onu, davanti a una platea semi vuota: decine di rappresentanti hanno lasciato l’aula in segno di protesta.

“Abbiamo mandato milioni di messaggi per avvisare i civili di lasciare le aree di combattimento, abbiamo fatto milioni di telefonate, abbiamo lanciato milioni di volantini voglio chiedervi una cosa – ha aggiunto – quale regime genocida somministra un milione di vaccinazioni contro la poliomielite alla popolazione del nemico? Quale regime genocida consente la distribuzione di due milioni di tonnellate di cibo a Gaza?”.