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Tennis, c’è la Coppa Davis a Bologna: la carica di Volandri

Si parte mercoledì a Bologna contro la Corea del Sud. In campo Cobolli, Musetti, Berrettini e Darderi

di Paolo Diacono - 23 Novembre 2026

Archiviato con la vittoria di Alcaraz l’Atp Nitto di Torino, ora è tempo di Coppa Davis e Filippo Volandi suona la carica. L’Italia che difende il titolo vuole vincere, per la quarta volta di fila, l’insalatiera. E quest’anno si giocherà a Bologna. La prima sfida, mercoledì prossimo 25 novembre, contro la rappresentativa della Corea del Sud. Le Final 8 stanno per iniziare e gli azzurri già fremono. La voglia di fare bene è davvero tanta. E il capitano Volandri fa il punto della situazione.

Coppa Davis, la carica di Volandri

Filippo Volandri si avvicina alla Davis da una considerazione: “Siamo felici di poter difendere il titolo qui in Italia. Sappiamo di avere addosso una certa pressione, ma è un privilegio”. Quindi il capitano ha detto. “L’esperienza aiuta, ma ci troviamo ancora in Italia, in una sede diversa e con giocatori differenti. Lo spirito e l’obiettivo però rimangono gli stessi: cercare di dare il massimo”. Le insidie sono davvero tante. “La nostra storia ci insegna che in Coppa Davis il ranking non conta poi così tanto. Lo abbiamo imparato anche dopo la sfida contro il Canada di due anni fa. Da quel match abbiamo iniziato a prestare molta più attenzione. Sappiamo di essere una squadra forte, ma il punto di partenza siamo noi”.

Senza Sinner, ci sono Cobolli, Berrettini e Musetti

La squadra messa su Filippo Volandri per l’Italia in vista della Final 8 di Coppa Davis è ambiziosa. E non potrebbe essere diversamente. “È stata una settimana pazzesca per me. Giocare la Coppa Davis significa tutto, adoro stare in squadra con i ragazzi. Spero che riusciremo a trascorrere una bella settimana”, ha detto Cobolli. Musetti gli ha fatto eco. “Quando si viene qui non bisogna pensare a se stessi, ma al bene della squadra. Spero stavolta di avere la possibilità di riscattarmi, ma la priorità resta il bene del gruppo”. C’è pure Berrettini. “Ho continuato ad allenarmi e a giocare per farmi trovare pronto. Da quando sono bambino, giocare in Davis è il sogno più grande che potessi avere”. Farà parte del gruppo, poi, anche Luciano Darderi, che si è detto “felice di entrare a far parte di una squadra bellissima, unita”.

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