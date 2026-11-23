Ambiente

Frane e dintorni, bastano pochi spiccioli per evitare le macerie

Un cortocircuito rilevato dall'Ispra

di Angelo Vitale - 23 Novembre 2026

In Italia c’è una matematica grottesca che regola le emergenze – per esempio quelle delle frane – e il rapporto con la natura. Da un lato c’è la prevenzione scientifica, quella vera, fatta di carte geologiche, rilievi sul campo e diagnosi del suolo: una opera strategica che al cittadino costa meno di venti centesimi all’anno, la miseria di 1,53 euro complessivi nell’arco di sette anni. Dall’altro lato c’è la fattura che frane, alluvioni e colate di fango recapitano puntualmente a ogni italiano per ripagare i danni a posteriori: circa 56 euro all’anno a testa, per un totale di 26 miliardi di euro tra il 2020 e il 2027.

Quale è il controsenso?

Poche briciole spese per capire dove calpestiamo e una fortuna borsata per spalare i detriti. L’assurdo di questa contabilità emerge con nitidezza dai dati dell’Ispra sul Programma Carg, il progetto di mappatura geologica nazionale nato per valutare i rischi e dare una diagnosi a ogni metro quadrato della Penisola.

Ad oggi, la conoscenza scientifica ha coperto il 65% del territorio nazionale. Significa che il restante 35% resta al buio, esposto alle insidie di un territorio fragile mentre i fondi stanziati si avviano inesorabilmente a esaurirsi nel 2027.

Controsenso logico prima ancora che economico, considerando che quasi il 95% dei comuni italiani si trova in aree esposte a dissesto idrogeologico. Mentre per completare la mappa del Paese si lesinano i fondi, bastano le conseguenze di un singolo evento estremo per bruciare in poche ore oltre 8 miliardi tra ricostruzioni, risarcimenti e sostegni.

Di fronte a una stima di 95 miliardi necessari per la messa in sicurezza dell’intero Paese, continuare a considerare la cartografia geologica come una voce di spesa sacrificabile sfiora il dolo burocratico.

Il risultato?

E’ la solita commedia tragica all’italiana: si piangono le vittime con la solennità dei funerali di Stato, ci si indigna davanti alle telecamere per i fiumi straripati e poi si dimentica che l’unica cura possibile parte dai fondamentali.

La conoscenza della terra non è un taccuino per geologi nostalgici, ma la prima linea di difesa. Risparmiare i centesimi sulla prevenzione e accettare di pagarne decine in più per l’ennesima conta dei danni. Un lusso che non possiamo più permetterci.