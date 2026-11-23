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Antitrust Ue, faro su Coca-Cola Europacific: ecco perché

di Cristiana Flaminio - 23 Novembre 2026

L’Antitrust Ue ha aperto un’indagine formale su Coca-Cola. L’obiettivo dell’organismo in seno alla Commissione Ue sarà quello di fare chiarezza e capire se la multinazionale americana abbia violato o meno le norme comunitarie sulla concorrenza. L’annuncio è arrivato direttamente da Bruxelles. E stando ai rilievi, Coca-Cola Europacific partners, l’imbottigliatore per il Vecchio Continente, avrebbe ostacolato il commercio transfrontaliero di bevande, anche di quelle sportive, e negato ai clienti all’ingrosso ogni possibilità di negoziare l’acquisto di prodotti su base multinazionale.

Antitrust Ue, faro su Coca-Cola

I controlli dell’Antitrust Ue si soffermeranno su Coca-Cola Europacific. È una delle due società che si occupano dell’imbottigliamento e della distribuzione delle bevande che afferiscono alla notissima azienda. Ccep ha sede nel Regno Unito e commercializza prodotti in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. È una società diversa da quella madre. Ma il suo azionista di riferimento è Olive Partners, società spagnola. Coca Cola Company detiene solo il 18 per cento di Ccep ed è secondo azionista della società finita nel mirino della Commissione Ue.

La questione

La Commissione Ue ritiene che Coca Cola Euro Pacific possa aver abusato della sua posizione dominante nel canale off-trade. In pratica nei confronti di supermercati e altri esercizi commerciali al dettaglio, destinati al consumo dei prodotti fuori dal locale di vendita, a differenza di ristoranti, hotel e bar. Si verificherà dunque se Ccep abbia condizionato le riduzioni dei prezzi all’ingrosso al fatto che le bevande analcoliche gassate e le bevande sportive non venissero esportate verso altri Stati membri. L’indagine è appena all’inizio.

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